13 февраля 2025

Лиса устроила охоту вблизи жилых домов в Соликамске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Хищника на видео засняли горожане
Хищника на видео засняли горожане Фото:

Совсем рядом с жилыми домами в Соликамске (Пермский край) была замечена лисица. Зверь вышел на охоту, предположили очевидцы.

«Микрорайон Клестовка. На охоту вышла лиса», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Слуховой анализатор». На кадрах заметно, автор видео находится всего в нескольких шагах от животного.

Ранее URA.RU писало о лисице, которую периодически видят пермяки у своих домов. По словам очевидцев, зверь часто приходит и выпрашивает еду. Почему дикие животные заходят в населенные пункты и что нужно делать при встрече с ними — узнаете из материала URA.RU.

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Совсем рядом с жилыми домами в Соликамске (Пермский край) была замечена лисица. Зверь вышел на охоту, предположили очевидцы. «Микрорайон Клестовка. На охоту вышла лиса», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Слуховой анализатор». На кадрах заметно, автор видео находится всего в нескольких шагах от животного. Ранее URA.RU писало о лисице, которую периодически видят пермяки у своих домов. По словам очевидцев, зверь часто приходит и выпрашивает еду. Почему дикие животные заходят в населенные пункты и что нужно делать при встрече с ними — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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