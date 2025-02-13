Хищника на видео засняли горожане
Совсем рядом с жилыми домами в Соликамске (Пермский край) была замечена лисица. Зверь вышел на охоту, предположили очевидцы.
«Микрорайон Клестовка. На охоту вышла лиса», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал «Слуховой анализатор». На кадрах заметно, автор видео находится всего в нескольких шагах от животного.
Ранее URA.RU писало о лисице, которую периодически видят пермяки у своих домов. По словам очевидцев, зверь часто приходит и выпрашивает еду. Почему дикие животные заходят в населенные пункты и что нужно делать при встрече с ними — узнаете из материала URA.RU.
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