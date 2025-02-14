ХМАО попал в топ регионов по спросу на средства для потенции

Югра попала в четверку регионов, в которых чаще других покупают средства для потенции. На каждую тысячу жителей здесь приходится 90 штук проданных препаратов, сообщает telegram-канал Mash.
«Nоп регионов, покупающих таблетки для мужского здоровья чаще всего. Четвёртое место: Ханты-Мансийский автономный округ — 90 шт. на 1000 человек», — сообщает Mash.
На первом месте в этом рейтинге расположился Пермский край, где на 1000 человек приходится 108 проданных пачек. Второе и третье место заняли Краснодарский край и Амурская область с показателями в 95 и 94 штуки на 1000 человек.
При этом в среднем по России за минувший год популярность средств для потенции выросла на 5,6%. Лидирует по этому показателю Ненецкий АО, где спрос вырос на 23%.
Регионами же, где покупают меньше всего средств для мужского здоровья стали Чеченская республика, Ингушетия и Дагестан. Там количество проданных препаратов на 1000 человек не превышает 20 штук, а в Чечне и вовсе равняется четырем.
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