На рейс WZ3145, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Пхукет вечером 14 февраля, всё ещё не объявили посадку. Сотни пассажирам с детьми жалуются на испорченный отпуск. Атмосферой, которая царит среди пассажиров, с URA.RU поделился один из них.
«Рейс всё ещё не вылетел! Часть пассажиров размещена в отелях Екатеринбурга, кто иногородний. Там из обеспечивают всем необходимым. Отправка рейса запланирована на 21:10, ждем. Минус сутки из оплаченного тура. Но это ещё не конец истории...», — поделился собеседник.
Самолет рейса WZ-3145 должен был вылететь 14 февраля в 22:55, но его перенесли на 15 февраля в 21:10 по местному времени. Ранее этот рейс уже переносили несколько раз. Вылет стоял на утро 15 февраля.
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