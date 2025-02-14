14 февраля 2025

Застрявшие в Кольцово пассажиры рейса до Пхукета жалуются на испорченный отпуск. Видео

Пассажиры рейса до Пхукета не могут вылететь в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет не может вылететь из Кольцово в Пхукет
Самолет не может вылететь из Кольцово в Пхукет Фото:

На рейс WZ3145, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Пхукет вечером 14 февраля, всё ещё не объявили посадку. Сотни пассажирам с детьми жалуются на испорченный отпуск. Атмосферой, которая царит среди пассажиров, с URA.RU поделился один из них.

«Рейс всё ещё не вылетел! Часть пассажиров размещена в отелях Екатеринбурга, кто иногородний. Там из обеспечивают всем необходимым. Отправка рейса запланирована на 21:10, ждем. Минус сутки из оплаченного тура. Но это ещё не конец истории...», — поделился собеседник.

Самолет рейса WZ-3145 должен был вылететь 14 февраля в 22:55, но его перенесли на 15 февраля в 21:10 по местному времени. Ранее этот рейс уже переносили несколько раз. Вылет стоял на утро 15 февраля.

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На рейс WZ3145, который должен был вылететь из Екатеринбурга в Пхукет вечером 14 февраля, всё ещё не объявили посадку. Сотни пассажирам с детьми жалуются на испорченный отпуск. Атмосферой, которая царит среди пассажиров, с URA.RU поделился один из них. «Рейс всё ещё не вылетел! Часть пассажиров размещена в отелях Екатеринбурга, кто иногородний. Там из обеспечивают всем необходимым. Отправка рейса запланирована на 21:10, ждем. Минус сутки из оплаченного тура. Но это ещё не конец истории...», — поделился собеседник. Самолет рейса WZ-3145 должен был вылететь 14 февраля в 22:55, но его перенесли на 15 февраля в 21:10 по местному времени. Ранее этот рейс уже переносили несколько раз. Вылет стоял на утро 15 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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