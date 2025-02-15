Главы МИД Евросоюза соберутся на экстренную встречу

15 февраля 2025 в 23:40 Размер текста - 17 +

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на встречу 16 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся на экстренное совещание в Мюнхене в воскресенье, 16 февраля. Встреча пройдет утром и станет частью конференции по безопасности, которая проходит в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции. «Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис 16 февраля в 8:30 примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Она состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. О темах, которые будут обсуждаться на мероприятии, официально не сообщается. Повестка не опубликована. Как сообщало URA.RU ранее, 61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Так, в частности, на нем зарубежные государственные лидеры выразили поддержку прямым контактам США с Россией и призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся на экстренное совещание в Мюнхене в воскресенье, 16 февраля. Встреча пройдет утром и станет частью конференции по безопасности, которая проходит в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции. «Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис 16 февраля в 8:30 примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Она состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. О темах, которые будут обсуждаться на мероприятии, официально не сообщается. Повестка не опубликована. Как сообщало URA.RU ранее, 61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Так, в частности, на нем зарубежные государственные лидеры выразили поддержку прямым контактам США с Россией и призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине.