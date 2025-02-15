15 февраля 2025

Главы МИД Евросоюза соберутся на экстренную встречу

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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся на встречу 16 февраля Фото:

Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся на экстренное совещание в Мюнхене в воскресенье, 16 февраля. Встреча пройдет утром и станет частью конференции по безопасности, которая проходит в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции.

«Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис 16 февраля в 8:30 примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Она состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

О темах, которые будут обсуждаться на мероприятии, официально не сообщается. Повестка не опубликована.

Как сообщало URA.RU ранее, 61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Так, в частности, на нем зарубежные государственные лидеры выразили поддержку прямым контактам США с Россией и призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине.

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Министры иностранных дел стран Европейского Союза соберутся на экстренное совещание в Мюнхене в воскресенье, 16 февраля. Встреча пройдет утром и станет частью конференции по безопасности, которая проходит в Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Греции. «Министр иностранных дел Йоргос Герапетритис 16 февраля в 8:30 примет участие во внеочередной встрече министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза. Она состоится в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. О темах, которые будут обсуждаться на мероприятии, официально не сообщается. Повестка не опубликована. Как сообщало URA.RU ранее, 61-я Мюнхенская конференция проходит с 14 февраля. Это один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. Так, в частности, на нем зарубежные государственные лидеры выразили поддержку прямым контактам США с Россией и призвали к скорейшему завершению конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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