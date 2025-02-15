Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции выразил поддержку прямым контактам США с Россией и призвал к скорейшему завершению конфликта. Он подчеркнул важность передачи западных позиций России, напомнив о своем недавнем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщают украинские и немецкие издания.
«Шольц на Мюнхенской конференции поддержал прямые контакты США с Россией и призвал окончить конфликт „как можно быстрее“», — пишет telegram-канал «Политика страны». По информации Bild, политик напомнил, что и сам недавно обращался к Путину с целью передать западную точку зрения.
В своем выступлении Шольц также акцентировал внимание на принципе «ничего об Украине без Украины». Он заявил, что Германия не поддержит ни победу Москвы, ни крах Киева, поскольку такие исходы не приведут к установлению мира.
Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп 12 февраля провели продолжительный телефонный разговор, который занял около полутора часов. Во время этого диалога главы государств обсудили ряд ключевых тем, среди которых были вопросы урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также состояние и перспективы двусторонних отношений между Россией и США. Основные тезисы разговора Путина и Трампа — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.