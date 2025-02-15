В ГД заявили об отмене ЕГЭ

В Госдуме предложили плавно и постепенно отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России. Резкая отмена может вызвать социальную напряженность. Об этом заявил Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по социальной политике (ЛДПР).
«Взять сейчас и резко обрубить — это тоже где-то даже породить социальную напряженность. Но то, что надо отменять, — это однозначно. Политическое решение принять и постепенно на него выйти, как было с Болонской системой», — сообщают РИА Новости со ссылкой на депутата.
Нилов считает, что ОГЭ и ЕГЭ значительно изменились и от них остались только названия. Он предлагает изменить аббревиатуру ЕГЭ, так как экзамен требует затрат на репетиторов, проводится в незнакомых условиях и сопровождается коррупцией. По его мнению, в будущем Россия создаст систему, объединяющую лучшие элементы советского образования и ЕГЭ.
Ранее URA.RU сообщало, что школьники в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут сдавать ЕГЭ по желанию. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что итоговая аттестация в 2025 году пройдет по аналогии с прошлым годом. Решение принято по запросу регионов. Число участников ЕГЭ в этих субъектах варьируется от 68 до 1 604 человек.
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