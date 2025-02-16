16 февраля 2025
15 февраля 2025

Запуск круглогодичного поезда из Сургута в Нижневартовск отложен

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО отложили запуск круглогодичного поезда между Сургутом и Нижневартовском
В ХМАО отложили запуск круглогодичного поезда между Сургутом и Нижневартовском Фото:

Круглогодичное пригородное сообщение между Сургутом и Нижневартовском, которое власти ХМАО планировали запустить с 2025 года, вновь откладывается. Сообщение о запуске круглогодичного маршрута публиковал окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта летом прошлого года.

«Совместно со „Свердловской пригородной компанией“ ведем работу по закупке нового подвижного состава для курсирования на направлении „Сургут — Нижневартовск“. При этом пригородный маршрут „Нижневартовск — Сургут“ с 2025 года планируется к запуску на круглогодичной основе», — сообщали в окружном Депдорхозе.

В соцсетях жители жаловались губернатору Руслана Кухарука на график движения поезда и просили сделать его круглогодичным. В регионе заявляли, что составы должны были поступить уже в 2025 году, однако поезда в расписании до сих пор нет. В пресс-службу компании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год. При этом маршрут, действующий с мая по октябрь, временно закрыли в октябре 2024 года из-за снижения пассажиропотока.

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Круглогодичное пригородное сообщение между Сургутом и Нижневартовском, которое власти ХМАО планировали запустить с 2025 года, вновь откладывается. Сообщение о запуске круглогодичного маршрута публиковал окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта летом прошлого года. «Совместно со „Свердловской пригородной компанией“ ведем работу по закупке нового подвижного состава для курсирования на направлении „Сургут — Нижневартовск“. При этом пригородный маршрут „Нижневартовск — Сургут“ с 2025 года планируется к запуску на круглогодичной основе», — сообщали в окружном Депдорхозе. В соцсетях жители жаловались губернатору Руслана Кухарука на график движения поезда и просили сделать его круглогодичным. В регионе заявляли, что составы должны были поступить уже в 2025 году, однако поезда в расписании до сих пор нет. В пресс-службу компании был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год. При этом маршрут, действующий с мая по октябрь, временно закрыли в октябре 2024 года из-за снижения пассажиропотока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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