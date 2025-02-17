Глава свердловского минтранса избавился от подчиненного

Из свердловского минтранса уволился замминистра Брусянин
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Брусянин проработал в правительстве четыре года
Дмитрий Брусянин проработал в правительстве четыре года Фото:

Из свердловского министерства транспорта уволился заместитель министра Дмитрий Брусянин. По словам источника URA.RU, он не сработался с новым начальником — Александром Толкачевым, который занял пост министра в июне 2024 года. Копия указа об освобождении Брусянина есть в распоряжении агентства.

«Постановляю освободить Брусянина Дмитрия Алексеевича от должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и уволить с государственной гражданской службы по инициативе государственного гражданского служащего с 17 февраля 2025 года», — говорится в документе за подписью губернатора Евгения Куйвашева.

По словам осведомленного собеседника, Толкачева не устраивал темп работы Брусянина. По его данным, экс-замминистра перейдет на работу в частную структуру. Сам Брусянин на звонок корреспондента не ответил. В минтранс он пришел в мае 2021 года, когда ведомство еще возглавлял Василий Старков. 3 февраля суд признал Старкова виновным в получении взятки и отправил в колонию. 

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Из свердловского министерства транспорта уволился заместитель министра Дмитрий Брусянин. По словам источника URA.RU, он не сработался с новым начальником — Александром Толкачевым, который занял пост министра в июне 2024 года. Копия указа об освобождении Брусянина есть в распоряжении агентства. «Постановляю освободить Брусянина Дмитрия Алексеевича от должности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и уволить с государственной гражданской службы по инициативе государственного гражданского служащего с 17 февраля 2025 года», — говорится в документе за подписью губернатора Евгения Куйвашева. По словам осведомленного собеседника, Толкачева не устраивал темп работы Брусянина. По его данным, экс-замминистра перейдет на работу в частную структуру. Сам Брусянин на звонок корреспондента не ответил. В минтранс он пришел в мае 2021 года, когда ведомство еще возглавлял Василий Старков. 3 февраля суд признал Старкова виновным в получении взятки и отправил в колонию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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