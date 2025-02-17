17 февраля 2025

В ХМАО уборщицы больницы пожаловались на грубое поведение начальства

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудницы заявили о неуважительном отношении начальства
Сотрудницы заявили о неуважительном отношении начальства Фото:

Санитарки окружной клинической больницы в Сургуте (ХМАО), которых перевели на должность уборщиц, пожаловались на грубое отношение руководителей, отвечающих за клининг. Об этом сотрудницы сообщили в соцсетях.

«Уборщиц отправляют работать в разные отделения, несмотря на то что в некоторых отделениях карантин, а это значит, что инфекция может попасть в другие отделения. Руководят этой клининговой компанией медработники, которые ведут себя очень нагло, грубо и безнаказанно по отношению к уборщикам, оскорбляют и угрожают», — написано в группе VK «Черный список Сургут».

Сотрудницы также сообщили, что должность изменилась, а обязанности остались прежними. По словам санитарок, они продолжают убирать кровь, обрабатывать судна и помогать медсестрам мыть больных. «При этом надбавку за вредность у уборщиков убрали», — добавили женщины.

В депздраве Югры сообщили, что все функции по уходу за пациентами выполняют медицинские сестры, а уборщики занимаются исключительно санитарной обработкой помещений. «Сотрудники, работающие в инфекционных отделениях, получают доплаты за вредные условия труда на основании результатов специальной оценки условий труда. В СОКБ будут проведены контрольные мероприятия для проверки соблюдения норм профессионального поведения», — объяснили в департаменте.

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Санитарки окружной клинической больницы в Сургуте (ХМАО), которых перевели на должность уборщиц, пожаловались на грубое отношение руководителей, отвечающих за клининг. Об этом сотрудницы сообщили в соцсетях. «Уборщиц отправляют работать в разные отделения, несмотря на то что в некоторых отделениях карантин, а это значит, что инфекция может попасть в другие отделения. Руководят этой клининговой компанией медработники, которые ведут себя очень нагло, грубо и безнаказанно по отношению к уборщикам, оскорбляют и угрожают», — написано в группе VK «Черный список Сургут». Сотрудницы также сообщили, что должность изменилась, а обязанности остались прежними. По словам санитарок, они продолжают убирать кровь, обрабатывать судна и помогать медсестрам мыть больных. «При этом надбавку за вредность у уборщиков убрали», — добавили женщины. В депздраве Югры сообщили, что все функции по уходу за пациентами выполняют медицинские сестры, а уборщики занимаются исключительно санитарной обработкой помещений. «Сотрудники, работающие в инфекционных отделениях, получают доплаты за вредные условия труда на основании результатов специальной оценки условий труда. В СОКБ будут проведены контрольные мероприятия для проверки соблюдения норм профессионального поведения», — объяснили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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