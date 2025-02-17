В ХМАО уборщицы больницы пожаловались на грубое поведение начальства

Санитарки окружной клинической больницы в Сургуте (ХМАО), которых перевели на должность уборщиц, пожаловались на грубое отношение руководителей, отвечающих за клининг. Об этом сотрудницы сообщили в соцсетях.
«Уборщиц отправляют работать в разные отделения, несмотря на то что в некоторых отделениях карантин, а это значит, что инфекция может попасть в другие отделения. Руководят этой клининговой компанией медработники, которые ведут себя очень нагло, грубо и безнаказанно по отношению к уборщикам, оскорбляют и угрожают», — написано в группе VK «Черный список Сургут».
Сотрудницы также сообщили, что должность изменилась, а обязанности остались прежними. По словам санитарок, они продолжают убирать кровь, обрабатывать судна и помогать медсестрам мыть больных. «При этом надбавку за вредность у уборщиков убрали», — добавили женщины.
В депздраве Югры сообщили, что все функции по уходу за пациентами выполняют медицинские сестры, а уборщики занимаются исключительно санитарной обработкой помещений. «Сотрудники, работающие в инфекционных отделениях, получают доплаты за вредные условия труда на основании результатов специальной оценки условий труда. В СОКБ будут проведены контрольные мероприятия для проверки соблюдения норм профессионального поведения», — объяснили в департаменте.
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