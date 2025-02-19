Челябинская область стала лидером по производству макарон в РФ

Челябинская область заняла первое место по выпуску макарон в России. Как заявили в пресс-службе регионального минсельхоза, по производству муки область заняла второе место , по крупам — третье.
«По итогам 2024 года Челябинская область подтвердила свои позиции ведущего переработчика зерна в стране. Регион возглавил рейтинг по объемам производства макаронных изделий», — заявили офисе ведомства.
В регионе за 2024 год было произведено 309,7 тысячи тонн макарон, что на 23,6 тысячи тонн больше, чем в 2023 году. Доля в общероссийском производстве достигла 20,6%. Объем производства муки составил 641,4 тысячи тонн. Показатель на 40,5 тысячи тонн превысил успехи 2023 года.
Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе области способствовали росту производства не только макарон и муки, но и овсяных хлопьев, гречневой крупы. Продукция из зерна стала основой регионального агроэкспорта. По предварительным данным, в 2024 году он достиг объема 259,8 млн долларов.
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