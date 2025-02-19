Дроны, самолеты и аэротруба: чем предлагают заниматься школьникам Екатеринбурга после уроков

В Екатеринбурге школьникам предлагают стать блогерами за 15 тысяч рублей

19 февраля 2025 в 19:35 Размер текста - 17 +

Подростков из Екатеринбурга зовут бесплатно учиться управлять дронами Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге множество кружков и секций, куда можно приводить ребенка после уроков. Сколько стоит стать юным пилотом, блогером и фехтовальщиком, — в материале URA.RU. Пилотирование Дети от девяти до 17 лет могут учиться управлять самолетом в летной школе «Юный авиатор» (Ленина, 50). Там они будут изучать основы авиационных дисциплин. Ребятам обещают, что занятия будут включать полеты на тренажерах под руководством пилота-инструктора. На сайте говорится, что клуб организовывает встречи с летчиками, космонавтами, водит на экскурсии. Учиться управлять самолетом с детства будет стоить 5 200 рублей в месяц. Управление БПЛА и журналистика В некоторых госучреждениях сейчас идет дополнительный набор желающих Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сейчас в Доме детства и юношества Кировского района (Комсомольская, 63) идет набор на занятия по управлению беспилотниками. Детей от 12 до 16 лет будут учить физике и аэродинамике. Там ребята сами будут собирать учебный дрон. Им обещают выезды в поля и практическое применение БПЛА. Детей набирают также в вожатский отряд и медиацентр — там они будут учиться основам журналистики. Все занятия бесплатные и проводятся несколько раз в неделю. Аэротруба Детей приглашают и на занятия в аэротрубе. Как говорится на сайте компании FreeFly (ул. Зимняя 27/3), там ребят обещают превратить в профессиональных спортсменов. «Начав тренировки сейчас, есть шанс попасть даже в историю Олимпиады. Аэротруба развивает одновременно и тело, и дух, и при этом не заставляет ребенка скучать», — говорится в описании тренировок. Рядом с ребенком всегда будет тренер. 10 минут полета стоит 5 300 рублей. Фехтование Ребята могут почувствовать себя воинами, сражаясь с мечами. «Техники применяем описанные исторически, методики обучения у нас исходят из современного фитнеса и спорта», — говорится на сайте «Академии фехтования». Ребята также будут участвовать и в соревнованиях. Абонемент на восемь занятий стоит 3 500 рублей, приезжать нужно будет в ТЦ «Комсомолл» (Дублер Сибирского тракта, 2). Живой уголок В Городском детском экологическом центре (Шевченко, 4А) осталось всего несколько мест на программы, связанные с флорой и фауной. Например, там есть школа биологов-натуралистов, живой уголок, где дети учатся ухаживать за животными. В центре URA.RU объяснили, что занятия бесплатные и проводятся несколько раз в неделю. Некоторые услуги платные, указано на сайте: есть экскурсии, мастер-классы. Блогинг и актерское мастерство Ребенка можно отправить и в киношколу, где дети будут работать над актерским и ораторским мастерством, техникой речи. Как говорится в группе «ВКонтакте» «Студии звезд» (Малышева, 36), каждый ребенок будет сниматься в фильме. Стоимость в месяц составит от восьми до 15 тысяч рублей. В этом же центре есть и онлайн-обучение блогингу. За курс, который длится три месяца, тоже придется отдать около 15 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге множество кружков и секций, куда можно приводить ребенка после уроков. Сколько стоит стать юным пилотом, блогером и фехтовальщиком, — в материале URA.RU. Пилотирование Дети от девяти до 17 лет могут учиться управлять самолетом в летной школе «Юный авиатор» (Ленина, 50). Там они будут изучать основы авиационных дисциплин. Ребятам обещают, что занятия будут включать полеты на тренажерах под руководством пилота-инструктора. На сайте говорится, что клуб организовывает встречи с летчиками, космонавтами, водит на экскурсии. Учиться управлять самолетом с детства будет стоить 5 200 рублей в месяц. Управление БПЛА и журналистика Сейчас в Доме детства и юношества Кировского района (Комсомольская, 63) идет набор на занятия по управлению беспилотниками. Детей от 12 до 16 лет будут учить физике и аэродинамике. Там ребята сами будут собирать учебный дрон. Им обещают выезды в поля и практическое применение БПЛА. Детей набирают также в вожатский отряд и медиацентр — там они будут учиться основам журналистики. Все занятия бесплатные и проводятся несколько раз в неделю. Аэротруба Детей приглашают и на занятия в аэротрубе. Как говорится на сайте компании FreeFly (ул. Зимняя 27/3), там ребят обещают превратить в профессиональных спортсменов. «Начав тренировки сейчас, есть шанс попасть даже в историю Олимпиады. Аэротруба развивает одновременно и тело, и дух, и при этом не заставляет ребенка скучать», — говорится в описании тренировок. Рядом с ребенком всегда будет тренер. 10 минут полета стоит 5 300 рублей. Фехтование Ребята могут почувствовать себя воинами, сражаясь с мечами. «Техники применяем описанные исторически, методики обучения у нас исходят из современного фитнеса и спорта», — говорится на сайте «Академии фехтования». Ребята также будут участвовать и в соревнованиях. Абонемент на восемь занятий стоит 3 500 рублей, приезжать нужно будет в ТЦ «Комсомолл» (Дублер Сибирского тракта, 2). Живой уголок В Городском детском экологическом центре (Шевченко, 4А) осталось всего несколько мест на программы, связанные с флорой и фауной. Например, там есть школа биологов-натуралистов, живой уголок, где дети учатся ухаживать за животными. В центре URA.RU объяснили, что занятия бесплатные и проводятся несколько раз в неделю. Некоторые услуги платные, указано на сайте: есть экскурсии, мастер-классы. Блогинг и актерское мастерство Ребенка можно отправить и в киношколу, где дети будут работать над актерским и ораторским мастерством, техникой речи. Как говорится в группе «ВКонтакте» «Студии звезд» (Малышева, 36), каждый ребенок будет сниматься в фильме. Стоимость в месяц составит от восьми до 15 тысяч рублей. В этом же центре есть и онлайн-обучение блогингу. За курс, который длится три месяца, тоже придется отдать около 15 тысяч рублей.