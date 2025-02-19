В России снизились цены на туалетную бумагу

Цены на туалетную бумагу снизились на 0,2%
В России на 0,2% снизились цены на туалетную бумагу. Об этом сообщили в Росстате.
«Снизились цены: на <...> бумагу туалетную (-0,2%)», — говорится в документе с оценкой индекса потребительских цен с 11 по 17 февраля 2025 года. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Среди прочего, снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки на 0,4%. Однако, при этом, поднялись цены на шампуни (0,8%), зубные пасты (+0,5%), хозяйственное мыло и стиральные порошки (+0,3%).
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