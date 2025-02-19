В России снизились цены на туалетную бумагу

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Цены на туалетную бумагу снизились на 0,2%
Цены на туалетную бумагу снизились на 0,2% Фото:

В России на 0,2% снизились цены на туалетную бумагу. Об этом сообщили в Росстате.

«Снизились цены: на <...> бумагу туалетную (-0,2%)», — говорится в документе с оценкой индекса потребительских цен с 11 по 17 февраля 2025 года. Документ есть в распоряжении URA.RU.

Среди прочего, снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки на 0,4%. Однако, при этом, поднялись цены на шампуни (0,8%), зубные пасты (+0,5%), хозяйственное мыло и стиральные порошки (+0,3%).

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В России на 0,2% снизились цены на туалетную бумагу. Об этом сообщили в Росстате. «Снизились цены: на <...> бумагу туалетную (-0,2%)», — говорится в документе с оценкой индекса потребительских цен с 11 по 17 февраля 2025 года. Документ есть в распоряжении URA.RU. Среди прочего, снизились цены на детские подгузники и гигиенические прокладки на 0,4%. Однако, при этом, поднялись цены на шампуни (0,8%), зубные пасты (+0,5%), хозяйственное мыло и стиральные порошки (+0,3%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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