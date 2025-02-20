В Первоуральске (Свердловская область) днем 20 февраля из-за сообщения о минировании экстренно эвакуировали здание городского суда, прервав все заседания. Люди ждут на улице, а силовики организовали проверку, рассказал URA.RU читатель.
«Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда», — сказал собеседник. По его словам, сотрудники полиции сообщили, что звонки с угрозами взрыва поступили и в другие здания государственных органов.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Первоуральский горсуд. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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