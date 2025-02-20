В Первоуральске экстренно эвакуировали суд из-за сообщений о минировании. Фото

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Мера пресечения Веронике Наумовой в Чкаловском районном суде. Екатеринбург, полиция, кинолог с собакой
Возле суда дежурят силовики (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) днем 20 февраля из-за сообщения о минировании экстренно эвакуировали здание городского суда, прервав все заседания. Люди ждут на улице, а силовики организовали проверку, рассказал URA.RU читатель.

«Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда», — сказал собеседник. По его словам, сотрудники полиции сообщили, что звонки с угрозами взрыва поступили и в другие здания государственных органов.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Первоуральский горсуд. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Первоуральске (Свердловская область) днем 20 февраля из-за сообщения о минировании экстренно эвакуировали здание городского суда, прервав все заседания. Люди ждут на улице, а силовики организовали проверку, рассказал URA.RU читатель. «Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда», — сказал собеседник. По его словам, сотрудники полиции сообщили, что звонки с угрозами взрыва поступили и в другие здания государственных органов. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Первоуральский горсуд. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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