В Уфе пациентов больниц кормили опасным сливочным маслом из Пермского края

Россельхознадзор нашел нарушения при поставках масла из Пермского края в Уфу
© Служба новостей «URA.RU»
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Партию поддельного масла вернули производителю
Партию поддельного масла вернули производителю Фото:

В медицинские учреждения Уфы поставляли масло «Крестьянское», которое производит индивидуальный предприниматель Стратенко Д. А. в Пермском крае. Но продукция предприятия оказалась подделкой. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора республики Башкортостан.

«10 февраля 2025 года был выявлен факт поставки в больницы Уфы партии масла „Крестьянское“ из Пермского края с признаками фальсификации. Масло не соответствует регламенту „О безопасности пищевой продукции“ и ГОСТу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пермское масло не соответствовало жирно-кислотному составу. Более 1,45 тонны поддельного масла вернули производителю, а в башкирские больницы направили письма с просьбой принять срочные меры.

Ранее URA.RU рассказало, что детей в лагерях кормили опасным мясом и молоком. У продуктов не было документов, подтверждающих качество.

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В медицинские учреждения Уфы поставляли масло «Крестьянское», которое производит индивидуальный предприниматель Стратенко Д. А. в Пермском крае. Но продукция предприятия оказалась подделкой. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора республики Башкортостан. «10 февраля 2025 года был выявлен факт поставки в больницы Уфы партии масла „Крестьянское“ из Пермского края с признаками фальсификации. Масло не соответствует регламенту „О безопасности пищевой продукции“ и ГОСТу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что пермское масло не соответствовало жирно-кислотному составу. Более 1,45 тонны поддельного масла вернули производителю, а в башкирские больницы направили письма с просьбой принять срочные меры. Ранее URA.RU рассказало, что детей в лагерях кормили опасным мясом и молоком. У продуктов не было документов, подтверждающих качество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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