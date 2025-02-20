В Уфе пациентов больниц кормили опасным сливочным маслом из Пермского края

В медицинские учреждения Уфы поставляли масло «Крестьянское», которое производит индивидуальный предприниматель Стратенко Д. А. в Пермском крае. Но продукция предприятия оказалась подделкой. Об этом сказано на сайте Россельхознадзора республики Башкортостан.
«10 февраля 2025 года был выявлен факт поставки в больницы Уфы партии масла „Крестьянское“ из Пермского края с признаками фальсификации. Масло не соответствует регламенту „О безопасности пищевой продукции“ и ГОСТу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что пермское масло не соответствовало жирно-кислотному составу. Более 1,45 тонны поддельного масла вернули производителю, а в башкирские больницы направили письма с просьбой принять срочные меры.
Ранее URA.RU рассказало, что детей в лагерях кормили опасным мясом и молоком. У продуктов не было документов, подтверждающих качество.
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