Володин усомнился, что иностранные компании вернутся в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения относительно возможности возвращения иностранных компаний, которые ранее покинули Россию, обратно на российский рынок. Такое мнение он озвучил в контексте обсуждения последствий их ухода для российской экономики.
«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы. <…> Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сообщил Володин журналистам. Его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что к 2025 году на российский рынок могут вернуться около 350 западных брендов. В то же время министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул, что Россия не намерена принимать иностранные компании, ушедшие с российского рынка. Он заявил, что РФ будет требовать от них соответствующей платы за возвращение на рынок, передает «Pravda.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.