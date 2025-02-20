20 февраля 2025

Володин усомнился, что иностранные компании вернутся в Россию

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Володин заявил, что Россия не понесла убытков после ухода иностранных компаний
Володин заявил, что Россия не понесла убытков после ухода иностранных компаний Фото:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения относительно возможности возвращения иностранных компаний, которые ранее покинули Россию, обратно на российский рынок. Такое мнение он озвучил в контексте обсуждения последствий их ухода для российской экономики.

«Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы. <…> Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сообщил Володин журналистам. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что к 2025 году на российский рынок могут вернуться около 350 западных брендов. В то же время министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул, что Россия не намерена принимать иностранные компании, ушедшие с российского рынка. Он заявил, что РФ будет требовать от них соответствующей платы за возвращение на рынок, передает «Pravda.ru».

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнения относительно возможности возвращения иностранных компаний, которые ранее покинули Россию, обратно на российский рынок. Такое мнение он озвучил в контексте обсуждения последствий их ухода для российской экономики. «Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект — убытки понесли они, а не мы. <…> Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто», — сообщил Володин журналистам. Его слова приводит ТАСС. Ранее сообщалось, что к 2025 году на российский рынок могут вернуться около 350 западных брендов. В то же время министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул, что Россия не намерена принимать иностранные компании, ушедшие с российского рынка. Он заявил, что РФ будет требовать от них соответствующей платы за возвращение на рынок, передает «Pravda.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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