В Петербурге открылась выставка, представленная на плитах от бронежилетов

Передвижная выставка «Русский стиль: сталь» открылась в Государственном музее истории религии в Санкт-Петербурге, предложив посетителям уникальный опыт восприятия искусства. Экспозиция состоит из произведений, созданных на стальных плитах, ранее использованных в армейских бронежилетах.
«Несмотря на то, что выставка уже побывала во многих российских городах, ее экспозиция постоянно обновляется, так что и в этот раз будут работы, которые первыми увидят именно петербуржцы», — рассказала член Московского союза художников и куратор проекта Светлана Чепрова корреспонденту ТАСС. В Петербурге впервые будет представлена работа новой художницы Евгении Манченко.
Проект собрал более 40 талантливых художников со всей России, включая таких мастеров, как Dazbast, Алексей Беляев-Гинтовт, Николай Рындин и Марат Мингалеев. Выставка разделена на четыре тематических блока, каждый из которых посвящен различным конфессиям: православию, исламу, буддизму и внеконфессиональному разделу. Инициатором и душой проекта является художник и ветеран Антон Беликов. Изначально он инвестировал собственные средства в покупку стальных плит для художников. Позже к проекту присоединились партнеры, которые начали поставлять материалы бесплатно, добавляя к плитам специальные крепления для удобства экспонирования. Проект поддерживают многие неравнодушные люди.
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