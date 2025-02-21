Бежавшая от ЛГБТ* в Россию семья американцев застряла в Иваново после кражи миллионов рублей

Бежавшая от ЛГБТ* в Россию из США семья Хэер заявила о краже у них 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У американцев украли пять миллионов рублей в России, пообещав им выгодное вложение в «инвестиционный проект»"
У американцев украли пять миллионов рублей в России, пообещав им выгодное вложение в «инвестиционный проект»" Фото:

Супруги Лео и Шантель Хэер из США, бежавшие от ЛГБТ (запрещенное в России движение, признано экстремистским) лишились пяти миллионов рублей из-за мошенничества в России. Сейчас американцы проживают в Иваново практически без средств к существованию. Об этом рассказал правозащитника Анатолий Коровин, который помогает семье. 

По его словам, американцы доверили свои сбережения сыну пастора местной баптистской церкви, у которого изначально и остановились. Однако тот, обещая выплачивать высокие проценты, по итогу обманул доверчивую семью.

«Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взамен обещал выплачивать доход в 28%. <...> Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Сейчас семья переехала в Иваново к другу без средств к существованию», — рассказал Коровин. Его слова передает «Лента.ру». 

Семья Хэер, рассчитывая на честность сына пастора, оставила ему около пяти миллионов рублей. Однако, как выяснилось позже, расписка, выданная им в обмен на деньги, не содержала достаточных юридических гарантий. По сути расписка представляла собой обычный лист А4 с сообщением на русском языке от руки, который американцы даже не знали. В ней не было ни паспортных данных, ни нотариальной доверенности. 

После долгого ожидания выплаты процентов и осознания того, что они стали жертвами мошенничества, семья Хэер написала заявление в полицию. В ответ на это мошенник выплатил им небольшую часть суммы, что является типичным для подобных афер. Несмотря на произошедшее, семья Хэер остается в России и надеется получить гражданство, переехав в Иваново.

*ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруги Лео и Шантель Хэер из США, бежавшие от ЛГБТ (запрещенное в России движение, признано экстремистским) лишились пяти миллионов рублей из-за мошенничества в России. Сейчас американцы проживают в Иваново практически без средств к существованию. Об этом рассказал правозащитника Анатолий Коровин, который помогает семье.  По его словам, американцы доверили свои сбережения сыну пастора местной баптистской церкви, у которого изначально и остановились. Однако тот, обещая выплачивать высокие проценты, по итогу обманул доверчивую семью. «Сын приютившего их человека предложил американцам вложить деньги в свой инвестиционный бизнес. Взамен обещал выплачивать доход в 28%. <...> Но никаких, как вы догадываетесь, процентов они не получили. Сейчас семья переехала в Иваново к другу без средств к существованию», — рассказал Коровин. Его слова передает «Лента.ру».  Семья Хэер, рассчитывая на честность сына пастора, оставила ему около пяти миллионов рублей. Однако, как выяснилось позже, расписка, выданная им в обмен на деньги, не содержала достаточных юридических гарантий. По сути расписка представляла собой обычный лист А4 с сообщением на русском языке от руки, который американцы даже не знали. В ней не было ни паспортных данных, ни нотариальной доверенности.  После долгого ожидания выплаты процентов и осознания того, что они стали жертвами мошенничества, семья Хэер написала заявление в полицию. В ответ на это мошенник выплатил им небольшую часть суммы, что является типичным для подобных афер. Несмотря на произошедшее, семья Хэер остается в России и надеется получить гражданство, переехав в Иваново. *ЛГБТ-движение признано в России экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...