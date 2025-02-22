22 февраля 2025
21 февраля 2025

Рэпер из Сургута записал к празднику патриотичную песню. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В съемках клипа приняли участие бойцы спецоперации
В съемках клипа приняли участие бойцы спецоперации Фото:

Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) к 23 февраля записал патриотичную песню «Защитник». Власти города в соцсети поделились новостью и призвали земляков посмотреть клип на композицию.

«Защитникам родины посвящается. Специально к празднику патриотичный рэпер Павел Паром из Сургута записал песню „Защитник“. Смотрим!» — сообщила в telegram-канале мэрия Сургута. Уточняется, что в съемках клипа принимали участие бойцы спецоперации.

Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.

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Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) к 23 февраля записал патриотичную песню «Защитник». Власти города в соцсети поделились новостью и призвали земляков посмотреть клип на композицию. «Защитникам родины посвящается. Специально к празднику патриотичный рэпер Павел Паром из Сургута записал песню „Защитник“. Смотрим!» — сообщила в telegram-канале мэрия Сургута. Уточняется, что в съемках клипа принимали участие бойцы спецоперации. Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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