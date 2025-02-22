Сургутский рэп-исполнитель Павел Романюк (Паром) к 23 февраля записал патриотичную песню «Защитник». Власти города в соцсети поделились новостью и призвали земляков посмотреть клип на композицию.
«Защитникам родины посвящается. Специально к празднику патриотичный рэпер Павел Паром из Сургута записал песню „Защитник“. Смотрим!» — сообщила в telegram-канале мэрия Сургута. Уточняется, что в съемках клипа принимали участие бойцы спецоперации.
Романюк выразил поддержку спецоперации РФ с самого ее начала. В июне 2022 года совместно с рэпером из Киргизии он записал композицию о подвигах наших предков в Великой Отечественной войне.
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