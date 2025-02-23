Российские банки начали продавать доллар за 88 рублей. Скрин

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Доллар можно купить за 88 рублей
Доллар можно купить за 88 рублей Фото:

Курс доллара США на международном валютном рынке Форекс существенно упал. Сейчас стоимость валюты составляет 88 рублей.

Сейчас доллар торгуется за 88,1675 рублей. Цены на американскую валюту в российских банках колеблются: в Сбербанке доллар продается за 89,9 рубля, в ВТБ — за 89,25, в Альфа-Банке цена достигает 90,5. Тинькофф предлагает одну из самых низких стоимостей за валюту — 88,16 рублей.

В январе 2025 года максимальное значение курса доллара составило 113 рублей. В то время как минимальная отметка курса была зафиксирована в сентябре предыдущего года и составляла 89,5 рублей.

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Курс доллара США на международном валютном рынке Форекс существенно упал. Сейчас стоимость валюты составляет 88 рублей. Сейчас доллар торгуется за 88,1675 рублей. Цены на американскую валюту в российских банках колеблются: в Сбербанке доллар продается за 89,9 рубля, в ВТБ — за 89,25, в Альфа-Банке цена достигает 90,5. Тинькофф предлагает одну из самых низких стоимостей за валюту — 88,16 рублей. В январе 2025 года максимальное значение курса доллара составило 113 рублей. В то время как минимальная отметка курса была зафиксирована в сентябре предыдущего года и составляла 89,5 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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