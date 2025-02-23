Курс доллара США на международном валютном рынке Форекс существенно упал. Сейчас стоимость валюты составляет 88 рублей.
Сейчас доллар торгуется за 88,1675 рублей. Цены на американскую валюту в российских банках колеблются: в Сбербанке доллар продается за 89,9 рубля, в ВТБ — за 89,25, в Альфа-Банке цена достигает 90,5. Тинькофф предлагает одну из самых низких стоимостей за валюту — 88,16 рублей.
В январе 2025 года максимальное значение курса доллара составило 113 рублей. В то время как минимальная отметка курса была зафиксирована в сентябре предыдущего года и составляла 89,5 рублей.
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