В Челябинскую область Россельхознадзор за выходные дни запретил ввозить 55 тонн овощей и фруктов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, грузы следовали из Туркестанской области Казахстана.
«С 21 по 23 февраля остановили ввоз трех партий растительной продукции из-за нарушений фитосанитарных требований. В частности, запрет на ввоз 18 тонн мандаринов в Екатеринбург был связан с отсутствием указания места произрастания на маркировке», — пояснили URA.RU в офисе службы.
В Челябинск запретили ввозить также ананасы, лонган, груши и сладкий перец, который не внесли в фитосанитарный сертификат. Еще одну партию следовавших в Беларусь томатов и фруктов весом в 19 тонн инспекторы остановили из-за невнесения в сертификат огурцов.
Перевозчики нарушили законодательство РФ и решения Таможенного союза. Грузы вернули отправителям. Для перевозчиков нарушения обернулись привлечением к административной ответственности.
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