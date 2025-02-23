23 февраля 2025

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 55 тонн овощей и фруктов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фрукты не смогли доехать до потребителей и вернулись к отправителям товара обратно
Фрукты не смогли доехать до потребителей и вернулись к отправителям товара обратно Фото:

В Челябинскую область Россельхознадзор за выходные дни запретил ввозить 55 тонн овощей и фруктов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, грузы следовали из Туркестанской области Казахстана.

«С 21 по 23 февраля остановили ввоз трех партий растительной продукции из-за нарушений фитосанитарных требований. В частности, запрет на ввоз 18 тонн мандаринов в Екатеринбург был связан с отсутствием указания места произрастания на маркировке», — пояснили URA.RU в офисе службы.

В Челябинск запретили ввозить также ананасы, лонган, груши и сладкий перец, который не внесли в фитосанитарный сертификат. Еще одну партию следовавших в Беларусь томатов и фруктов весом в 19 тонн инспекторы остановили из-за невнесения в сертификат огурцов.

Перевозчики нарушили законодательство РФ и решения Таможенного союза. Грузы вернули отправителям. Для перевозчиков нарушения обернулись привлечением к административной ответственности.

Остановленные грузы вернули отправителям
Остановленные грузы вернули отправителям
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область Россельхознадзор за выходные дни запретил ввозить 55 тонн овощей и фруктов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, грузы следовали из Туркестанской области Казахстана. «С 21 по 23 февраля остановили ввоз трех партий растительной продукции из-за нарушений фитосанитарных требований. В частности, запрет на ввоз 18 тонн мандаринов в Екатеринбург был связан с отсутствием указания места произрастания на маркировке», — пояснили URA.RU в офисе службы. В Челябинск запретили ввозить также ананасы, лонган, груши и сладкий перец, который не внесли в фитосанитарный сертификат. Еще одну партию следовавших в Беларусь томатов и фруктов весом в 19 тонн инспекторы остановили из-за невнесения в сертификат огурцов. Перевозчики нарушили законодательство РФ и решения Таможенного союза. Грузы вернули отправителям. Для перевозчиков нарушения обернулись привлечением к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...