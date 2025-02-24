Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван арендовал военный грузовик для участия представителей русской диаспоры в автопробеге в Австралии, посвященном Дню Защитника Отечества. Об этом рассказал местный активист Семен Бойков.
«Нашли настоящий военный грузовик у одного из бывших австралийских военных. Нанесли на него букву Z и включили в состав колонны во время автопробега на День Защитника Отечества», — заявил Бойков в беседе с aif.ru. Он отметил, что местная полиция не мешала проведению мероприятия, а отношение прохожих было в основном позитивным. По его словам, уже «видно, что отношение в обществе к России меняется».
Активист добавил, что Иван Сырской хоть и не смог лично присутствовать на мероприятии, зато оказал значительную поддержку в организации автопробега и помог собрать средства на аренду грузовика. Сейчас Иван живет в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей.
Ранее пасынок Сырского заявил, что в Австралии преобладает однобокая прозападная повестка и пропаганда. Он отметил, что местные жители о России знают лишь стереотипы времен холодной войны, такие как «медведи с балалайками» и «страна алкоголиков». По его словам, если кто-то оспаривает эти представления, его могут высмеять. Иван подчеркнул, что австралийцы с рождения получают прозападную пропаганду, передает RT.
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