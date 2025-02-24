Генералы, богатые медики, мэры: чьи дети работают в свердловском заксобрании

В свердловском заксобрании работают дети мэров, генералов и богатых медиков

24 февраля 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Многие парламентарии последнего созыва имели хороший старт Фото: Илья Московец © URA.RU Из 50 депутатов свердловского заксобрания многие — выходцы из обеспеченных и часто влиятельных семей. Например, Станислав Блохин — внук главы строительной корпорации «Маяк» Владимира Конькова, а у Григория Бачерикова отец — ювелирный магнат. Опросив представителей регионального истеблишмента, URA.RU рассказывает про этих и других парламентариев (как правило, уже самодостаточных) со связями. 45-летний Бачериков до того, как попасть в заксобрание, занимал руководящие должности на промышленных предприятиях, возглавлял департамент госзаказа Ярославской области и даже успел поработать в Минсельхозе РФ. Рассказывают, что у него был хороший старт: он — сын некогда крупнейшего предпринимателя, занимавшегося торговлей ювелирными изделиями в регионе. Александр Бачериков, в частности, был одним из руководителей ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» — вместе с Николаем Тимофеевым, который был близок к бывшему губернатору Эдуарду Росселю. Григорий Бачериков до прихода в заксо успел поработать на многих высоких должностях Фото: Илья Московец © URA.RU Бачерикову-старшему один из собеседников URA.RU приписывает знакомства со многими статусными силовиками. Согласно данным сервиса СБИС, сейчас он владеет 10% акций фирмы, которая торгует драгоценными изделиями, и руководит тремя компаниями, специализирующимися на купле, продаже и аренде недвижимости. При этом, рассказывает еще один собеседник, от политических процессов 70-летний Александр Бачериков давно отстранился, а общение с сыном в основном идет по семейным вопросам. В заксо Бачериков избрался в 2021 году, как считается, по протекции «Синары». Она контролирует Ирбитский молзавод, который возглавляет Бачериков. Он входит во фракцию КПРФ, которая, как известно, открыта для спонсоров. Еще одним примером этого стало попадание в 2023 году в заксо Блохина. Его дед в свое время попадал в топ наиболее влиятельных людей Урала и сам был депутатом. С тех времен он, говорят, сохранил хорошие отношения со спикером Людмилой Бабушкиной, и, возможно, именно поэтому она расположена к молодому Блохину, допускает наблюдатель в парламенте. Станислав занимает в «Маяке» должность вице-президента, также руководит бизнес-клубом CashFlow96. В последние полгода Блохина пытались обвинить в пьяном дебоше на борту самолета (впрочем, прокуратура встала на его сторону) и расточительности (якобы он организует шумные пафосные вечеринки). При этом собеседники знают: свою благотворительную деятельность депутат просто не афиширует. Игорь Аксенов утверждает кандидатуры судей Фото: Илья Московец © URA.RU Фракцию коммунистов представляет и Игорь Аксенов, чья мать, утверждают сразу несколько собеседников агентства, занимает высокую должность в одном из крупных промышленных холдингов. Он является председателем комиссии, которая утверждает кандидатуры на должности судей, и в этом якобы большой интерес у его патронов. Впрочем, еще один собеседник утверждает, что это всего лишь слухи: родители Аксенова далеки от политики и интересов в этой сфере не имеют, занимаются абсолютно противоположной деятельностью. Хотя вице-спикер заксо Михаил Клименко («Единая Россия»), один из джокеров парламента, пробивался в политику во многом сам (еще в середине «нулевых»), стартовые данные у него были неплохие. Его отец — генерал-майор Николай Клименко — долгие годы (с 1984-го по 2005-й) руководил свердловским ДОСААФ, запись о нем даже есть в энциклопедии Екатеринбурга: «Внес весомый вклад в развитие системы военно-спортивной подготовки в Свердловской области, под руководством Клименко организация вошла в число ведущих в стране, ежегодно готовила шесть тысяч человек для службы в армии». Также Клименко-старший пять лет возглавлял Межрегиональное управление госкомитета по оборонному заказу, является инспектором ЦВО. Михаил Клименко проделал большой путь в политике Фото: Размик Закарян © URA.RU «C Клименко [старшим] контактировали руководители всех силовых ведомств города и области», — говорит один из наших источников. «Надо понимать, что в ДОСААФ проходят переквалификацию действующие и бывшие сотрудники ФСБ, причем последние после выхода на пенсию попадают, как правило, в службы безопасности финансово-промышленных групп. Кто управляет ДОСААФ, фактически рулит всеми службами безопасности», — объясняет другой собеседник URA.RU. Продолжателем семейных политических традиций является и Евгений Старков («Единая Россия») — сын Вадима Старкова, который с 2009-го по 2013 годы был мэром Сысерти. До того, как возглавить город, Старков-старший руководил районным управлением налоговой службы. Сейчас является депутатом местной думы. Несколько раз Старков-старший попадал в скандалы, однако удачно из них выходил. Сейчас он является депутатом сысертской думы. Евгений Старков («Единая Россия») на старте карьеры был помощником мэра соседней с Сысертью Арамили, еще раньше вел бизнес с Юрием Шабановым — сыном бывшего главного федерального инспектора по Свердловской области Владимира Шабанова. Перед тем, как попасть в заксо, Старков также был помощником первого замгубернатора Алексея Шмыкова. В парламенте он сейчас возглавляет один из ключевых комитетов — по вопросам законодательства и общественной безопасности. Сергей Карякин в заксобрании освоился быстро Фото: Илья Московец © URA.RU На поддержку родителей с самого детства мог рассчитывать и успешный гонщик Сергей Карякин («Единая Россия»). «У его отца бизнес в сфере промышленности, всю экономическую составляющую его спортивной деятельности обеспечивал именно он», — поделился один из собеседников. «До первого „Дакара“ (2014 год, — прим. URA.RU). Дальше уже появились спонсоры», — добавил второй. Однако в заксобрание Карякин попал самостоятельно. «В 2021 году зафиксировался тренд на молодежь в политике, а Карякин к тому времени был победителем ралли „Дакар“, послом Чемпионата мира по футболу-2018. Поэтому ему и сделали предложение участвовать в выборах», — знает источник URA.RU. По данным агентства, кампанию Карякина в Сысертском округе оплачивал миллиардер Сергей Шмотьев (ФОРЭС). По слухам, Карякин дружит с его сыном Алексеем. Владимир Смирнов («Единая Россия») является совладельцем торговых центров «Омега», «Гранат» и «Апельсин». Основал мини-империю его отец Виктор — строитель со среднетехническим образованием, после окончания техникума работавший в Уральском домостроительном комбинате. В 1993-м он открыл товарищество с ограниченной ответственностью «Омега 93», под эгидой которого работала оптовая база на Уралмаше. В 98-м планировалось открыть одноименный рынок, но его несколько раз поджигали. В тусовке популярен слух, что Виктор Смирнов занимал высокие должности в КГБ и свердловском УФСБ, и именно по его стопам пошел Владимир — и сам подполковник ФСБ в запасе. Однако сам Смирнов-младший эту информацию категорически опровергает. Некоторые собеседники URA.RU утверждают, что и в политику он пришел с подачи отца. Сам же Владимир говорит, что родитель, наоборот, был категорически против того, чтобы тот тратил деньги на политическую деятельность. От бизнес-процессов Виктор Смирнов и сейчас не отстраняется — участвует в них по настроению. Александр Серебренников не только депутат-ветеран, но и опытный бизнес-менеджер Фото: Размик Закарян © URA.RU Крупной фигурой в медицинской сфере считается отец Александра Серебренникова («Единая Россия»). Он был главврачом психоневрологического диспансера в Красноуральске, а также депутатом местного горсовета. Позднее Василий Серебренников возглавлял психиатрическое отделение горбольницы в Ревде, в 90-е вместе с сыновьями основал аптечную сеть «Вегур», которая впоследствии перешла сыну Александру. Серебренников-младший и сам основал несколько больших бизнесов (основной — аптечная сеть «Радуга»), а сейчас управляет одним из крупнейших фармацевтических предприятий УрФО — «Уралбиофармом». Первый раз в заксобрание он избрался в 2000 году. Похожий путь у его коллеги Леонида Хаютина (ЛДПР), чей отец долгое время работал акушером-гинекологом, а в 1993 году основал сеть прибыльных медцентров «Гармония». Хаютин-младший пошел по стопам отца, сам выучился на врача и, как говорят коллеги, является одним из лучших гинекологов в городе, к которому выстраиваются длинные очереди. 35-летний Агарон Варданян — племянник справедливоросса Армена Карапетяна, основателя нескольких строительных компаний. В заксо он попал именно с подачи влиятельного дяди, получающего крупные контракты в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из 50 депутатов свердловского заксобрания многие — выходцы из обеспеченных и часто влиятельных семей. Например, Станислав Блохин — внук главы строительной корпорации «Маяк» Владимира Конькова, а у Григория Бачерикова отец — ювелирный магнат. Опросив представителей регионального истеблишмента, URA.RU рассказывает про этих и других парламентариев (как правило, уже самодостаточных) со связями. 45-летний Бачериков до того, как попасть в заксобрание, занимал руководящие должности на промышленных предприятиях, возглавлял департамент госзаказа Ярославской области и даже успел поработать в Минсельхозе РФ. Рассказывают, что у него был хороший старт: он — сын некогда крупнейшего предпринимателя, занимавшегося торговлей ювелирными изделиями в регионе. Александр Бачериков, в частности, был одним из руководителей ЗАО «Уральская золото-платиновая компания» — вместе с Николаем Тимофеевым, который был близок к бывшему губернатору Эдуарду Росселю. Бачерикову-старшему один из собеседников URA.RU приписывает знакомства со многими статусными силовиками. Согласно данным сервиса СБИС, сейчас он владеет 10% акций фирмы, которая торгует драгоценными изделиями, и руководит тремя компаниями, специализирующимися на купле, продаже и аренде недвижимости. При этом, рассказывает еще один собеседник, от политических процессов 70-летний Александр Бачериков давно отстранился, а общение с сыном в основном идет по семейным вопросам. В заксо Бачериков избрался в 2021 году, как считается, по протекции «Синары». Она контролирует Ирбитский молзавод, который возглавляет Бачериков. Он входит во фракцию КПРФ, которая, как известно, открыта для спонсоров. Еще одним примером этого стало попадание в 2023 году в заксо Блохина. Его дед в свое время попадал в топ наиболее влиятельных людей Урала и сам был депутатом. С тех времен он, говорят, сохранил хорошие отношения со спикером Людмилой Бабушкиной, и, возможно, именно поэтому она расположена к молодому Блохину, допускает наблюдатель в парламенте. Станислав занимает в «Маяке» должность вице-президента, также руководит бизнес-клубом CashFlow96. В последние полгода Блохина пытались обвинить в пьяном дебоше на борту самолета (впрочем, прокуратура встала на его сторону) и расточительности (якобы он организует шумные пафосные вечеринки). При этом собеседники знают: свою благотворительную деятельность депутат просто не афиширует. Фракцию коммунистов представляет и Игорь Аксенов, чья мать, утверждают сразу несколько собеседников агентства, занимает высокую должность в одном из крупных промышленных холдингов. Он является председателем комиссии, которая утверждает кандидатуры на должности судей, и в этом якобы большой интерес у его патронов. Впрочем, еще один собеседник утверждает, что это всего лишь слухи: родители Аксенова далеки от политики и интересов в этой сфере не имеют, занимаются абсолютно противоположной деятельностью. Хотя вице-спикер заксо Михаил Клименко («Единая Россия»), один из джокеров парламента, пробивался в политику во многом сам (еще в середине «нулевых»), стартовые данные у него были неплохие. Его отец — генерал-майор Николай Клименко — долгие годы (с 1984-го по 2005-й) руководил свердловским ДОСААФ, запись о нем даже есть в энциклопедии Екатеринбурга: «Внес весомый вклад в развитие системы военно-спортивной подготовки в Свердловской области, под руководством Клименко организация вошла в число ведущих в стране, ежегодно готовила шесть тысяч человек для службы в армии». Также Клименко-старший пять лет возглавлял Межрегиональное управление госкомитета по оборонному заказу, является инспектором ЦВО. «C Клименко [старшим] контактировали руководители всех силовых ведомств города и области», — говорит один из наших источников. «Надо понимать, что в ДОСААФ проходят переквалификацию действующие и бывшие сотрудники ФСБ, причем последние после выхода на пенсию попадают, как правило, в службы безопасности финансово-промышленных групп. Кто управляет ДОСААФ, фактически рулит всеми службами безопасности», — объясняет другой собеседник URA.RU. Продолжателем семейных политических традиций является и Евгений Старков («Единая Россия») — сын Вадима Старкова, который с 2009-го по 2013 годы был мэром Сысерти. До того, как возглавить город, Старков-старший руководил районным управлением налоговой службы. Сейчас является депутатом местной думы. Несколько раз Старков-старший попадал в скандалы, однако удачно из них выходил. Сейчас он является депутатом сысертской думы. Евгений Старков («Единая Россия») на старте карьеры был помощником мэра соседней с Сысертью Арамили, еще раньше вел бизнес с Юрием Шабановым — сыном бывшего главного федерального инспектора по Свердловской области Владимира Шабанова. Перед тем, как попасть в заксо, Старков также был помощником первого замгубернатора Алексея Шмыкова. В парламенте он сейчас возглавляет один из ключевых комитетов — по вопросам законодательства и общественной безопасности. На поддержку родителей с самого детства мог рассчитывать и успешный гонщик Сергей Карякин («Единая Россия»). «У его отца бизнес в сфере промышленности, всю экономическую составляющую его спортивной деятельности обеспечивал именно он», — поделился один из собеседников. «До первого „Дакара“ (2014 год, — прим. URA.RU). Дальше уже появились спонсоры», — добавил второй. Однако в заксобрание Карякин попал самостоятельно. «В 2021 году зафиксировался тренд на молодежь в политике, а Карякин к тому времени был победителем ралли „Дакар“, послом Чемпионата мира по футболу-2018. Поэтому ему и сделали предложение участвовать в выборах», — знает источник URA.RU. По данным агентства, кампанию Карякина в Сысертском округе оплачивал миллиардер Сергей Шмотьев (ФОРЭС). По слухам, Карякин дружит с его сыном Алексеем. Владимир Смирнов («Единая Россия») является совладельцем торговых центров «Омега», «Гранат» и «Апельсин». Основал мини-империю его отец Виктор — строитель со среднетехническим образованием, после окончания техникума работавший в Уральском домостроительном комбинате. В 1993-м он открыл товарищество с ограниченной ответственностью «Омега 93», под эгидой которого работала оптовая база на Уралмаше. В 98-м планировалось открыть одноименный рынок, но его несколько раз поджигали. В тусовке популярен слух, что Виктор Смирнов занимал высокие должности в КГБ и свердловском УФСБ, и именно по его стопам пошел Владимир — и сам подполковник ФСБ в запасе. Однако сам Смирнов-младший эту информацию категорически опровергает. Некоторые собеседники URA.RU утверждают, что и в политику он пришел с подачи отца. Сам же Владимир говорит, что родитель, наоборот, был категорически против того, чтобы тот тратил деньги на политическую деятельность. От бизнес-процессов Виктор Смирнов и сейчас не отстраняется — участвует в них по настроению. Крупной фигурой в медицинской сфере считается отец Александра Серебренникова («Единая Россия»). Он был главврачом психоневрологического диспансера в Красноуральске, а также депутатом местного горсовета. Позднее Василий Серебренников возглавлял психиатрическое отделение горбольницы в Ревде, в 90-е вместе с сыновьями основал аптечную сеть «Вегур», которая впоследствии перешла сыну Александру. Серебренников-младший и сам основал несколько больших бизнесов (основной — аптечная сеть «Радуга»), а сейчас управляет одним из крупнейших фармацевтических предприятий УрФО — «Уралбиофармом». Первый раз в заксобрание он избрался в 2000 году. Похожий путь у его коллеги Леонида Хаютина (ЛДПР), чей отец долгое время работал акушером-гинекологом, а в 1993 году основал сеть прибыльных медцентров «Гармония». Хаютин-младший пошел по стопам отца, сам выучился на врача и, как говорят коллеги, является одним из лучших гинекологов в городе, к которому выстраиваются длинные очереди. 35-летний Агарон Варданян — племянник справедливоросса Армена Карапетяна, основателя нескольких строительных компаний. В заксо он попал именно с подачи влиятельного дяди, получающего крупные контракты в регионе.