24 февраля 2025

Трамп: звонок Путину стал одним из первых после победы на выборах в США

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Трамп заявил, что поддерживает серьезные контакты с Россией
Трамп заявил, что поддерживает серьезные контакты с Россией Фото:
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Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал одним из первых звонков Дональда Трампа после победы на выборах президента в США. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции, подчеркнув важность этого общения для двусторонних отношений.

«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.

Дополнительно, президент США упомянул, что его администрация поддерживает активный и постоянный контакт с российской стороной. Трамп подчеркнул, что американские представители «постоянно работают с Путиным и его окружением».

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Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал одним из первых звонков Дональда Трампа после победы на выборах президента в США. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции, подчеркнув важность этого общения для двусторонних отношений. «Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале. Дополнительно, президент США упомянул, что его администрация поддерживает активный и постоянный контакт с российской стороной. Трамп подчеркнул, что американские представители «постоянно работают с Путиным и его окружением».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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