Трамп: звонок Путину стал одним из первых после победы на выборах в США

Телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным стал одним из первых звонков Дональда Трампа после победы на выборах президента в США. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции, подчеркнув важность этого общения для двусторонних отношений.
«Один из первых звонков, который я сделал после выборов, был Путину, и к нам отнеслись с огромным уважением. Они хотят заключить сделку, они хотят закончить этот конфликт», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.
Дополнительно, президент США упомянул, что его администрация поддерживает активный и постоянный контакт с российской стороной. Трамп подчеркнул, что американские представители «постоянно работают с Путиным и его окружением».
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