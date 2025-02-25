На СВО погиб пермяк, снимавшийся в кино

В зоне СВО погиб актер Алексей Володченко из Перми
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Алексей Володченко снимался в документальном фильме про Стефана Великопермского
Алексей Володченко снимался в документальном фильме про Стефана Великопермского Фото:

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 56-летний житель Перми Алексей Володченко. С октября 2023 года он служил по контракту в штурмовом подразделении в звании старшины, а до этих событий снимался в местном кино, сообщает perm.aif.ru.

«В 2015 году режиссер Сергей Лепихин снимал документальный фильм про Стефана Великопермского. Для постановочных сцен он искал актера. Неожиданно остановил свой выбор на Алексее. Образ Стефана в фильме получился мужественным и вдохновляющим», — вспоминают о коллеге сотрудники киностудии «Новый курс» на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

Помимо съемок, Алексей Володченко продолжал сотрудничать с киностудией в качестве универсального мастера по настройке оборудования. Также он 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», где отвечал за транспортные перевозки. Прощание с бойцом состоялось 20 февраля на Северном кладбище.

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В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 56-летний житель Перми Алексей Володченко. С октября 2023 года он служил по контракту в штурмовом подразделении в звании старшины, а до этих событий снимался в местном кино, сообщает perm.aif.ru. «В 2015 году режиссер Сергей Лепихин снимал документальный фильм про Стефана Великопермского. Для постановочных сцен он искал актера. Неожиданно остановил свой выбор на Алексее. Образ Стефана в фильме получился мужественным и вдохновляющим», — вспоминают о коллеге сотрудники киностудии «Новый курс» на ее странице в соцсети «ВКонтакте». Помимо съемок, Алексей Володченко продолжал сотрудничать с киностудией в качестве универсального мастера по настройке оборудования. Также он 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», где отвечал за транспортные перевозки. Прощание с бойцом состоялось 20 февраля на Северном кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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