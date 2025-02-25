На СВО погиб пермяк, снимавшийся в кино

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб 56-летний житель Перми Алексей Володченко. С октября 2023 года он служил по контракту в штурмовом подразделении в звании старшины, а до этих событий снимался в местном кино, сообщает perm.aif.ru.
«В 2015 году режиссер Сергей Лепихин снимал документальный фильм про Стефана Великопермского. Для постановочных сцен он искал актера. Неожиданно остановил свой выбор на Алексее. Образ Стефана в фильме получился мужественным и вдохновляющим», — вспоминают о коллеге сотрудники киностудии «Новый курс» на ее странице в соцсети «ВКонтакте».
Помимо съемок, Алексей Володченко продолжал сотрудничать с киностудией в качестве универсального мастера по настройке оборудования. Также он 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», где отвечал за транспортные перевозки. Прощание с бойцом состоялось 20 февраля на Северном кладбище.
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