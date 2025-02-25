Инфляция в Челябинской области в январе достигла 8,8%

В Челябинской области в январе 2025 года инфляция составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России.
«В январе 2025 года инфляция в Челябинской области составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, повышения утильсбора на автомобили и платы за некоторые услуги ЖКХ», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России. При этом, инфляция в Челябинской области остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (УрФО) и России.
Рост цен за год замедлился на 9,2%. Больше всего за год подешевели вермишель (-4%) и помидоры (-5%), подорожали — говядина (+6%) и сыр (+8%).
Рост цен на промтовары ускорился до 4,8%. Больше всего в цене прибавила обрезная доска (+26%), больше всего подешевели детские кроссовки (-9%). На услуги рост цен ускорился до 13,3%. За год дешевле всего стали поездки в Египет (-45%), дороже — капитальный ремонт (+18%).
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