Инфляция в Челябинской области в январе достигла 8,8%

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Инфляция в Челябинской области остается ниже, чем в целом по УрФО
Инфляция в Челябинской области остается ниже, чем в целом по УрФО Фото:

В Челябинской области в январе 2025 года инфляция составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России.

«В январе 2025 года инфляция в Челябинской области составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, повышения утильсбора на автомобили и платы за некоторые услуги ЖКХ», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России. При этом, инфляция в Челябинской области остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (УрФО) и России.

Рост цен за год замедлился на 9,2%. Больше всего за год подешевели вермишель (-4%) и помидоры (-5%), подорожали — говядина (+6%) и сыр (+8%).

Рост цен на промтовары ускорился до 4,8%. Больше всего в цене прибавила обрезная доска (+26%), больше всего подешевели детские кроссовки (-9%). На услуги рост цен ускорился до 13,3%. За год дешевле всего стали поездки в Египет (-45%), дороже — капитальный ремонт (+18%).

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В Челябинской области в январе 2025 года инфляция составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России. «В январе 2025 года инфляция в Челябинской области составила 8,8% после 8,6% в декабре. Цены выросли из-за издержек производителей и поставщиков, повышения утильсбора на автомобили и платы за некоторые услуги ЖКХ», — сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского Отделения Банка России. При этом, инфляция в Челябинской области остается ниже, чем в Уральском федеральном округе (УрФО) и России. Рост цен за год замедлился на 9,2%. Больше всего за год подешевели вермишель (-4%) и помидоры (-5%), подорожали — говядина (+6%) и сыр (+8%). Рост цен на промтовары ускорился до 4,8%. Больше всего в цене прибавила обрезная доска (+26%), больше всего подешевели детские кроссовки (-9%). На услуги рост цен ускорился до 13,3%. За год дешевле всего стали поездки в Египет (-45%), дороже — капитальный ремонт (+18%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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