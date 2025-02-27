Денис Мацуев выступит на фестивале в Перми, несмотря на смерть отца

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Фестиваль состоится с 1 по 4 марта
Фестиваль состоится с 1 по 4 марта Фото:

Музыкант Денис Мацуев не намерен отменять концерты в Перми, несмотря на трагические известия о смерти отца Леонида Мацуева. Фестиваль пройдет с 1 по 4 марта в Большом зале филармонии.

«Несмотря на семейную трагедию, фестиваль состоится. Программа не претерпит изменений», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пермскую филармонию.

Леонид Мацуев скончался 26 февраля. Пост о его смерти музыкант опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Леонид Мацуев был заведующим музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.

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Музыкант Денис Мацуев не намерен отменять концерты в Перми, несмотря на трагические известия о смерти отца Леонида Мацуева. Фестиваль пройдет с 1 по 4 марта в Большом зале филармонии. «Несмотря на семейную трагедию, фестиваль состоится. Программа не претерпит изменений», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пермскую филармонию. Леонид Мацуев скончался 26 февраля. Пост о его смерти музыкант опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Леонид Мацуев был заведующим музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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