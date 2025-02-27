Денис Мацуев выступит на фестивале в Перми, несмотря на смерть отца

Фестиваль состоится с 1 по 4 марта
Музыкант Денис Мацуев не намерен отменять концерты в Перми, несмотря на трагические известия о смерти отца Леонида Мацуева. Фестиваль пройдет с 1 по 4 марта в Большом зале филармонии.
«Несмотря на семейную трагедию, фестиваль состоится. Программа не претерпит изменений», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пермскую филармонию.
Леонид Мацуев скончался 26 февраля. Пост о его смерти музыкант опубликовал у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». Леонид Мацуев был заведующим музыкальной частью Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.
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