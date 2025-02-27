У пианиста Дениса Мацуева умер отец

Российский пианист Денис Мацуев сообщил, что умер его отец, Леонид Мацуев. Причин смерти он не привел, однако отметил, что отец значил для него абсолютно все, он был лучшим человеком.
«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все» — написал мацуев в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что Леонид Мацуев для него был не только отцом, но и другом, учителем, родственной душой и коллегой. Все свои достижения пианист назвал заслугой отца.
Денис Мацуев добавил, что помнит каждую фразу, он лучший человек в его жизни. «Он был рядом со мной каждый год моей жизни. И теперь будет со мной навсегда», — закончил пианист.
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