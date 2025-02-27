Власти ХМАО изменили условия получения выплаты к учебному году для школьников из многодетных семей

Получить выплаты к учебному году смогут более 16 тысяч многодетных семей в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты к учебному году получат более 16 тысяч многодетных семей
Выплаты к учебному году получат более 16 тысяч многодетных семей Фото:

Власти ХМАО изменили условия получения единовременной выплаты для подготовки к началу учебного года детей из многодетных семей. На пособие теперь смогут рассчитывать в четыре раза больше семей. Об этом глава округа Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«Увеличен предел среднедушевого дохода семьи на предоставление единовременного пособия до двукратной величины прожиточного минимума. Сейчас этой мерой поддержки пользуются порядка 4 000 югорских семей, корректировка окружного закона позволит в четыре раза увеличить это число», — следует из сообщения.

С учетом изменений пособие смогут получить более 16,5 тысяч многодетных семей. Депутаты инициативу поддержали единогласно.

Кроме того, югорское правительство увеличило для детей из многодетных семей компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Теперь размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, а был семь тысяч рублей.

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Власти ХМАО изменили условия получения единовременной выплаты для подготовки к началу учебного года детей из многодетных семей. На пособие теперь смогут рассчитывать в четыре раза больше семей. Об этом глава округа Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «Увеличен предел среднедушевого дохода семьи на предоставление единовременного пособия до двукратной величины прожиточного минимума. Сейчас этой мерой поддержки пользуются порядка 4 000 югорских семей, корректировка окружного закона позволит в четыре раза увеличить это число», — следует из сообщения. С учетом изменений пособие смогут получить более 16,5 тысяч многодетных семей. Депутаты инициативу поддержали единогласно. Кроме того, югорское правительство увеличило для детей из многодетных семей компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Теперь размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, а был семь тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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