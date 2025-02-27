Власти ХМАО изменили условия получения выплаты к учебному году для школьников из многодетных семей

Власти ХМАО изменили условия получения единовременной выплаты для подготовки к началу учебного года детей из многодетных семей. На пособие теперь смогут рассчитывать в четыре раза больше семей. Об этом глава округа Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.
«Увеличен предел среднедушевого дохода семьи на предоставление единовременного пособия до двукратной величины прожиточного минимума. Сейчас этой мерой поддержки пользуются порядка 4 000 югорских семей, корректировка окружного закона позволит в четыре раза увеличить это число», — следует из сообщения.
С учетом изменений пособие смогут получить более 16,5 тысяч многодетных семей. Депутаты инициативу поддержали единогласно.
Кроме того, югорское правительство увеличило для детей из многодетных семей компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Теперь размер выплаты составляет 20 тысяч рублей, а был семь тысяч рублей.
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