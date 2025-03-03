Зал приматов в Челябинском зоопарке закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли для посетителей из-за роста заболеваемости ОРВИ в столице региона. Как уточнили URA.RU в учреждении, меры введены для безопасности животных.
«Наши зоологи отметили необходимость закрыть зал из-за циркуляции ОРВИ среди населения. Меры позволят обезопасить приматов: они подвержены тем же вирусам, что и человек», — уточнили URA.RU в зоопарке.
Как сообщили в учреждении, ОРВИ может вызвать у животных ряд осложнений, опасных для их жизни. Здоровье жителей зоопарка в порядке. Посетителей попросили отнестись с пониманием к принятым мерам.
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