Зал приматов в Челябинском зоопарке закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Зал приматов в Челябинске закрыли на карантин из-за ОРВИ
Зал приматов в Челябинске закрыли на карантин из-за ОРВИ Фото:

В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли для посетителей из-за роста заболеваемости ОРВИ в столице региона. Как уточнили URA.RU в учреждении, меры введены для безопасности животных.

«Наши зоологи отметили необходимость закрыть зал из-за циркуляции ОРВИ среди населения. Меры позволят обезопасить приматов: они подвержены тем же вирусам, что и человек», — уточнили URA.RU в зоопарке.

Как сообщили в учреждении, ОРВИ может вызвать у животных ряд осложнений, опасных для их жизни. Здоровье жителей зоопарка в порядке. Посетителей попросили отнестись с пониманием к принятым мерам.

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В Челябинском зоопарке зал приматов закрыли для посетителей из-за роста заболеваемости ОРВИ в столице региона. Как уточнили URA.RU в учреждении, меры введены для безопасности животных. «Наши зоологи отметили необходимость закрыть зал из-за циркуляции ОРВИ среди населения. Меры позволят обезопасить приматов: они подвержены тем же вирусам, что и человек», — уточнили URA.RU в зоопарке. Как сообщили в учреждении, ОРВИ может вызвать у животных ряд осложнений, опасных для их жизни. Здоровье жителей зоопарка в порядке. Посетителей попросили отнестись с пониманием к принятым мерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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