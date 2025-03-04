В Челябинске «Ростелеком» за 110 миллионов рублей продает здание АТС. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе со зданием покупатель получит земельный участок и гараж
Вместе со зданием покупатель получит земельный участок и гараж Фото:

В Челябинске на продажу выставили здание автоматической телефонной станции «Ростелекома», которая находится по улице Гагарина, 28. С ним отдают земельный участок и гараж, сообщается на популярном сайте объявлений.

«Пpoдаетcя кoмплeкc объектов недвижимoсти, расположенный по адресу улица Гагарина, 28 А. Также вместе с ним — нежилое здaние oбщeй плoщaдью 2,7 тысячи квадратных метров с подземным этажом, гapaж oбщeй площaдью 223,30 квадратных метров, земeльный учaсток oбщeй плoщадью 1,9 тысячи квадратных метров, а также движимоe имущеcтво», — сообщается на сайте.

Также в объявлении указано, что у выставленного на продажу объекта есть закрытый двор с огороженной территорией. Недвижимость продает собственник без посредников, цена указана с учетом НДС 20%.

Продается здание. расположенное по улице Гагарина, 28 А
Продается здание. расположенное по улице Гагарина, 28 А
Фото:

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В Челябинске на продажу выставили здание автоматической телефонной станции «Ростелекома», которая находится по улице Гагарина, 28. С ним отдают земельный участок и гараж, сообщается на популярном сайте объявлений. «Пpoдаетcя кoмплeкc объектов недвижимoсти, расположенный по адресу улица Гагарина, 28 А. Также вместе с ним — нежилое здaние oбщeй плoщaдью 2,7 тысячи квадратных метров с подземным этажом, гapaж oбщeй площaдью 223,30 квадратных метров, земeльный учaсток oбщeй плoщадью 1,9 тысячи квадратных метров, а также движимоe имущеcтво», — сообщается на сайте. Также в объявлении указано, что у выставленного на продажу объекта есть закрытый двор с огороженной территорией. Недвижимость продает собственник без посредников, цена указана с учетом НДС 20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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