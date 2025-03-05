Челябинцы находят работу в среднем за девять месяцев

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В первую очередь при выборе работы челябинцев интересует уровень дохода
В первую очередь при выборе работы челябинцев интересует уровень дохода Фото:

Челябинцы находят работу в среднем за 8-9 месяцев. Ключевыми факторами при выборе нового места являются уровень дохода, условия труда и график, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Жители Челябинска находят новое место работы в среднем в течение 8-9 месяцев после ухода с предыдущей позиции. При выборе новой работы челябинцы чаще всего руководствуются уровнем дохода (57%), условиями труда (48%) и графиком работы (46%)» — сообщили в пресс-службе. 

Как отметили в пресс-службе, 58% опрашиваемых горожан к моменту увольнения уже знали, куда пойдут работать, а 26% начали активно искать работу уже после увольнения, 17% респондентов решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть.

Также в пресс-службе отметили, что челябинцы при поиске работы использовали несколько способов. В основном они находили работу через специализированные онлайн-сервисы по поиску работы — к ним обратились 60% респондентов, сменивших место работы. Также многим помогли личные связи, значительная часть горожан искали новую работу по рекомендациям друзей и знакомых (35%) или через собственные контакты и нетворкинг (19%).

Предприятия и компании Челябинской области вдвое увеличили число вакансий, на которые готовы пригласить специалистов старше 40 лет. Как отмечают специалисты, воронку подбора фирмы расширили в условиях повышенной активности на рынке труда.

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Челябинцы находят работу в среднем за 8-9 месяцев. Ключевыми факторами при выборе нового места являются уровень дохода, условия труда и график, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Жители Челябинска находят новое место работы в среднем в течение 8-9 месяцев после ухода с предыдущей позиции. При выборе новой работы челябинцы чаще всего руководствуются уровнем дохода (57%), условиями труда (48%) и графиком работы (46%)» — сообщили в пресс-службе.  Как отметили в пресс-службе, 58% опрашиваемых горожан к моменту увольнения уже знали, куда пойдут работать, а 26% начали активно искать работу уже после увольнения, 17% респондентов решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть. Также в пресс-службе отметили, что челябинцы при поиске работы использовали несколько способов. В основном они находили работу через специализированные онлайн-сервисы по поиску работы — к ним обратились 60% респондентов, сменивших место работы. Также многим помогли личные связи, значительная часть горожан искали новую работу по рекомендациям друзей и знакомых (35%) или через собственные контакты и нетворкинг (19%). Предприятия и компании Челябинской области вдвое увеличили число вакансий, на которые готовы пригласить специалистов старше 40 лет. Как отмечают специалисты, воронку подбора фирмы расширили в условиях повышенной активности на рынке труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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