Челябинцы находят работу в среднем за девять месяцев

Челябинцы находят работу в среднем за 8-9 месяцев. Ключевыми факторами при выборе нового места являются уровень дохода, условия труда и график, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Жители Челябинска находят новое место работы в среднем в течение 8-9 месяцев после ухода с предыдущей позиции. При выборе новой работы челябинцы чаще всего руководствуются уровнем дохода (57%), условиями труда (48%) и графиком работы (46%)» — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в пресс-службе, 58% опрашиваемых горожан к моменту увольнения уже знали, куда пойдут работать, а 26% начали активно искать работу уже после увольнения, 17% респондентов решили сделать перерыв в карьере, чтобы отдохнуть.
Также в пресс-службе отметили, что челябинцы при поиске работы использовали несколько способов. В основном они находили работу через специализированные онлайн-сервисы по поиску работы — к ним обратились 60% респондентов, сменивших место работы. Также многим помогли личные связи, значительная часть горожан искали новую работу по рекомендациям друзей и знакомых (35%) или через собственные контакты и нетворкинг (19%).
Предприятия и компании Челябинской области вдвое увеличили число вакансий, на которые готовы пригласить специалистов старше 40 лет. Как отмечают специалисты, воронку подбора фирмы расширили в условиях повышенной активности на рынке труда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!