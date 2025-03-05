Ключевого свидетеля по делу о коррупции в отношении экс-замначальника полиции ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Федерягина не допустили до суда. Как сообщил URA.RU адвокат Сергей Колосовский, показания свидетеля могли опровергнуть причастность бывшего силовика к инкриминируемому преступлению.
«В суд явился свидетель, на допросе которого настаивала сторона защиты. Ранее он заявлял, что ему известны обстоятельства задержания Яковлева и его сына. Он мог подтвердить, что Яковлевых, по сути, принудили дать показания против Федерягина. Но суд отказал в его допросе», — рассказал URA.RU Колосовский.
Вопрос с допросом свидетеля решался на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты на продление срока в СИЗО. Колосовский поясняет, что свидетеля вызывали для подтверждения информации о том, что Федерягин знал о задержании Яковлева. Якобы ему сообщили, что против него дают показания. Но скрываться офицеру было незачем, так как он был уверен в своей непричастности.
«За две недели до задержания он (Федерягин) узнал, что Яковлев дал показания. Но лишь посмеялся. Яковлеву ничего было дать следствию на Федерягина. Поэтому мой подзащитный даже не думал скрываться. Свидетель мог подтвердить это», — отметил Колосовский.
Суд же по результатам изучения жалобы оставил решение суда первой инстанции, которым Федерягину продлен срок под стражей до 17 мая 2025 года, без изменения. Здесь так же, по словам Колосовского, не обошлось без скандала.
«Следователь, обосновывая необходимость продления срока стражи, ссылается на показания Яковлева и Бекетова. Но почему-то не предоставляет их суду. При этом суды первой и апелляционной инстанций закрывают на это глаза. То есть суд необоснованно уклоняется от проверки причастности Федерягина к инкриминируемому преступлению, считая, что слов следователя достаточно», — отметил адвокат.
Федерягин был задержан в середине декабря 2024 года сотрудниками УФСБ по региону и обвинен в получении взяток. Следствие полагает, что деньги он получал от владельца аптеки в Коркино, отпускающей рецептурные препараты, которые чаще всего покупали наркоманы. За это он закрывал глаза на нарушения и помогал с прохождением проверок.
При этом сторона защиты уверена, что их клиента подставили. Адвокаты указывают, что сделал это бывший коллега Федерягина по фамилии Яковлев. Якобы он оговорил силовика, чтобы оградить сына (также служит в полиции) от уголовного дела. А ссылаясь на протокол допроса Бекетова (хозяина аптеки — прим. URA.RU) адвокаты пришли к выводу, что Федерягин не мог участвовать в коррупционной схеме.
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