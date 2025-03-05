05 марта 2025

Аналитики узнали, какому числу пермяков снятся кошмары о работе

SuperJob: 31% пермяков видят свою работу в ночных кошмарах
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые обязанности пермякам снятся, когда на работе аврал
Трудовые обязанности пермякам снятся, когда на работе аврал Фото:

Треть жителей Перми даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности. При этом женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин (34% против 29% соответственно). А молодежь до 35 лет — чаще, чем представители старшего поколения.

«Жители краевой столицы сообщили, что трудовые обязанности им снятся в двух случаях. Когда на работе авралы и в ночных кошмарах», — отмечают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.

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Треть жителей Перми даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности. При этом женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин (34% против 29% соответственно). А молодежь до 35 лет — чаще, чем представители старшего поколения. «Жители краевой столицы сообщили, что трудовые обязанности им снятся в двух случаях. Когда на работе авралы и в ночных кошмарах», — отмечают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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