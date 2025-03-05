Аналитики узнали, какому числу пермяков снятся кошмары о работе

Треть жителей Перми даже во сне продолжают исполнять свои рабочие обязанности. При этом женщины видят сны о трудовых буднях чуть чаще мужчин (34% против 29% соответственно). А молодежь до 35 лет — чаще, чем представители старшего поколения.
«Жители краевой столицы сообщили, что трудовые обязанности им снятся в двух случаях. Когда на работе авралы и в ночных кошмарах», — отмечают аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки больше остальных россиян уверены в карьерных перспективах. По мнению аналитиков, «индекс самочувствия соискателей» в Прикамье выше из-за ситуации с более жестким кадровым голодом, который характерен для приволжских регионов.
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