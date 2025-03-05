Почтовые отделения в Свердловской области сократят время работы

Рабочий день почтовых отделений в Свердловской области сократят на один час 7 марта, а следующий день станет выходным. Это связано с Международным женским днем 8 Марта, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».
«График работы почтовых отделений Свердловской области изменится в связи с 8 Марта. Отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме», — пояснили в компании.
Пенсии и пособия работники почты доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. 9 марта отделения возобновят работу по обычному расписанию.
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