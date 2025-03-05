05 марта 2025

Почтовые отделения в Свердловской области сократят время работы

© Служба новостей «URA.RU»
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График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта
График работы почтовых отделений изменится в связи с 8 Марта Фото:

Рабочий день почтовых отделений в Свердловской области сократят на один час 7 марта, а следующий день станет выходным. Это связано с Международным женским днем 8 Марта, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

«График работы почтовых отделений Свердловской области изменится в связи с 8 Марта. Отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме», — пояснили в компании.

Пенсии и пособия работники почты доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. 9 марта отделения возобновят работу по обычному расписанию.

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Рабочий день почтовых отделений в Свердловской области сократят на один час 7 марта, а следующий день станет выходным. Это связано с Международным женским днем 8 Марта, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». «График работы почтовых отделений Свердловской области изменится в связи с 8 Марта. Отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов, будут обслуживать клиентов в обычном режиме», — пояснили в компании. Пенсии и пособия работники почты доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России. 9 марта отделения возобновят работу по обычному расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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