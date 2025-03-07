Бойца ММА Емельяненко прооперируют в «Склифе»

Бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко ждет операция на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом рассказал сам спортсмен.
«В институте Склифосовского ... будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», — сообщил спортсмен ТАСС. По его словам, у него в шейном позвонке выскочила грыжа, передавила и пережала спинной нерв. «Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу», — отметил Емельяненко.
Ранее Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги и ему нужна операция. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и одна ничья.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.