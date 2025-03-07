Бойца ММА Емельяненко прооперируют в «Склифе»

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Боец выбыл из строя минимум на десять месяцев из-за травмы спины
Боец выбыл из строя минимум на десять месяцев из-за травмы спины Фото:

Бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко ждет операция на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом рассказал сам спортсмен.

«В институте Склифосовского ... будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», — сообщил спортсмен ТАСС. По его словам, у него в шейном позвонке выскочила грыжа, передавила и пережала спинной нерв. «Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу», — отметил Емельяненко.

Ранее Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги и ему нужна операция. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и одна ничья. 

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Бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко ждет операция на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Об этом рассказал сам спортсмен. «В институте Склифосовского ... будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», — сообщил спортсмен ТАСС. По его словам, у него в шейном позвонке выскочила грыжа, передавила и пережала спинной нерв. «Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже просто стоять не могу», — отметил Емельяненко. Ранее Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги и ему нужна операция. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и одна ничья. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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