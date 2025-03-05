«Отнялись ноги»: Емельяненко сообщил об отмене боя с Тарасовым

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги, и ему нужна операция.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — заявил Емельяненко. Его слова приводит Sport24.ru.
Боксер также добавил, что после операции ему понадобится 10 месяцев на реабилитацию. И в течение этого времени ему будет запрещено выступать и тренироваться, поэтому бой в Беларуси с Тарасовым будет либо отмен либо перенесен на другой день. Емельяненко заявил, что будет лечиться, восстанавливаться и поправлять здоровье.
В декабре прошлого года Емельяненко победил стендап-комика Алексея Гончарова на турнире National Fighting League в Ингушетии, что стало его первым боем с мая 2023 года. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и 1 ничья.
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