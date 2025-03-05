«Отнялись ноги»: Емельяненко сообщил об отмене боя с Тарасовым

Боксер Емельяненко заявил, что ему потребуется операция на позвоночник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Емельяненко заявил, что его бой в Беларуси будет отменен из-за проблем со здоровьем
Емельяненко заявил, что его бой в Беларуси будет отменен из-за проблем со здоровьем Фото:

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги, и ему нужна операция.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — заявил Емельяненко. Его слова приводит Sport24.ru.

Боксер также добавил, что после операции ему понадобится 10 месяцев на реабилитацию. И в течение этого времени ему будет запрещено выступать и тренироваться, поэтому бой в Беларуси с Тарасовым будет либо отмен либо перенесен на другой день. Емельяненко заявил, что будет лечиться, восстанавливаться и поправлять здоровье.

В декабре прошлого года Емельяненко победил стендап-комика Алексея Гончарова на турнире National Fighting League в Ингушетии, что стало его первым боем с мая 2023 года. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и 1 ничья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с блогером Артемом Тарасовым, запланированный на 29 марта в Беларуси, отменяется из-за проблем со здоровьем. Спортсмен заявил, что у него отнялись ноги, и ему нужна операция. «Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Кого-то я огорчу, кого-то обрадую, кому-то все равно будет. У меня разошлись межпозвоночные диски, оттуда вылезла грыжа и полностью передавила спинной мозг, у меня отнялись ноги», — заявил Емельяненко. Его слова приводит Sport24.ru. Боксер также добавил, что после операции ему понадобится 10 месяцев на реабилитацию. И в течение этого времени ему будет запрещено выступать и тренироваться, поэтому бой в Беларуси с Тарасовым будет либо отмен либо перенесен на другой день. Емельяненко заявил, что будет лечиться, восстанавливаться и поправлять здоровье. В декабре прошлого года Емельяненко победил стендап-комика Алексея Гончарова на турнире National Fighting League в Ингушетии, что стало его первым боем с мая 2023 года. В активе 43-летнего спортсмена 41 поединок в ММА: 30 побед, 10 поражений и 1 ничья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...