Адвокат Жорин: Митрошиной грозит до 7 лет за уклонение от налогов

Адвокат Сергей Жорин с правовой точки зрения оценил, что грозит задержанной в Сочи блогерше Александре Митрошиной. В беседе с URA.RU правозащитник сообщил, что девушка может получить приличный срок, если ее вина будет доказана.
«В случае если будет доказана легализация денежных средств в особо крупном размере, может грозить уголовная ответственность по пункту “б” части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с возможным штрафом и ограничением свободы», — сказал Жорин.
Он подчеркнул, что сейчас, основываясь на данных пресс-релиза Следственного комитета, сейчас речь идет о легализации денежных средств. Но, вероятно к этому добавится еще одна статья.
«Пусть я окажусь неправ, но, скорее всего, в аналогичных ситуациях появляется или уже есть статья об уклонении от уплаты налогов. Это две статьи-спутника, они идут рука об руку. В данном случае я надеюсь, для блогера все разрешится максимально благоприятно. Хотя тренд последних лет указывает обратное», — резюмировал Жорин.
Митрошину задержали после ее прилета в Россию из Дубая. По версии следствия блогер специально дробила бизнес, чтобы платить меньше налогов по упрощенной схеме. Она поделила бизнес на несколько ИП и таким образом уклонилась от уплаты налогов на более чем 127 млн рублей. Чтобы отмыть деньги, девушка приобрела несколько квартир, считают следователи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.