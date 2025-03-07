Адвокат Жорин: Митрошиной грозит до 7 лет за уклонение от налогов

Адвокат Жорин прояснил, что грозит Митрошиной, обвиняемой в уклонении от налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Митрошина рискует пойти по пути Елены Блиновской
Александра Митрошина рискует пойти по пути Елены Блиновской Фото:

Адвокат Сергей Жорин с правовой точки зрения оценил, что грозит задержанной в Сочи блогерше Александре Митрошиной. В беседе с URA.RU правозащитник сообщил, что девушка может получить приличный срок, если ее вина будет доказана.

«В случае если будет доказана легализация денежных средств в особо крупном размере, может грозить уголовная ответственность по пункту “б” части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с возможным штрафом и ограничением свободы», — сказал Жорин.

Он подчеркнул, что сейчас, основываясь на данных пресс-релиза Следственного комитета, сейчас речь идет о легализации денежных средств. Но, вероятно к этому добавится еще одна статья.

«Пусть я окажусь неправ, но, скорее всего, в аналогичных ситуациях появляется или уже есть статья об уклонении от уплаты налогов. Это две статьи-спутника, они идут рука об руку. В данном случае я надеюсь, для блогера все разрешится максимально благоприятно. Хотя тренд последних лет указывает обратное», — резюмировал Жорин.

Митрошину задержали после ее прилета в Россию из Дубая. По версии следствия блогер специально дробила бизнес, чтобы платить меньше налогов по упрощенной схеме. Она поделила бизнес на несколько ИП и таким образом уклонилась от уплаты налогов на более чем 127 млн рублей. Чтобы отмыть деньги, девушка приобрела несколько квартир, считают следователи.

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Адвокат Сергей Жорин с правовой точки зрения оценил, что грозит задержанной в Сочи блогерше Александре Митрошиной. В беседе с URA.RU правозащитник сообщил, что девушка может получить приличный срок, если ее вина будет доказана. Он подчеркнул, что сейчас, основываясь на данных пресс-релиза Следственного комитета, сейчас речь идет о легализации денежных средств. Но, вероятно к этому добавится еще одна статья. «Пусть я окажусь неправ, но, скорее всего, в аналогичных ситуациях появляется или уже есть статья об уклонении от уплаты налогов. Это две статьи-спутника, они идут рука об руку. В данном случае я надеюсь, для блогера все разрешится максимально благоприятно. Хотя тренд последних лет указывает обратное», — резюмировал Жорин. Митрошину задержали после ее прилета в Россию из Дубая. По версии следствия блогер специально дробила бизнес, чтобы платить меньше налогов по упрощенной схеме. Она поделила бизнес на несколько ИП и таким образом уклонилась от уплаты налогов на более чем 127 млн рублей. Чтобы отмыть деньги, девушка приобрела несколько квартир, считают следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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