10 марта 2025

Депутат Госдумы и жена челябинского губернатора вручили награды к юбилею Победы. Фото

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Яна Лантратова и Ирина Текслер приехали к ветеранам в Коркино
Яна Лантратова и Ирина Текслер приехали к ветеранам в Коркино Фото:

Депутат Госдумы Яна Лантратова и супруга челябинского губернатора Ирина Текслер в преддверии 80-летия Победы вручили государственные награды ветеранам. Для этого они приехали в Коркино, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Согласно указу президента России, медали получили сегодня Матрона Трубина, Анатолий Трапезников и Евгений Грауле. Во время войны Матрона Андреевна шила форму для солдат, затем работала на комбинате промышленных предприятий в Коркино. С мужем, участником Великой Отечественной, они воспитали двоих детей.

Анатолий Трапезников четыре года служил на флоте, потом работал в шахте. Кроме своих двух детей, стал опекуном для двух племянников. Получив инвалидность на шахте, отучился в пищевом техникуме и стал директором магазина. Евгения Грауле эвакуировали в марте 1942 года из блокадного Ленинграда. Врученная ему медаль станет еще одной в списке его наград.

«У меня бабушка-блокадница, я ехала к вам и вспоминала ее рассказы. Как она тушила бомбы-зажигалки щипцами, как ходила на Фонтанку за водой. Поэтому мне особенно приятно и важно вручить вам медаль. Она ваша, спасибо вам за ваш труд!» — обратилась к ветерану Яна Лантратова.

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Депутат Госдумы Яна Лантратова и супруга челябинского губернатора Ирина Текслер в преддверии 80-летия Победы вручили государственные награды ветеранам. Для этого они приехали в Коркино, передает корреспондент URA.RU с места событий. Согласно указу президента России, медали получили сегодня Матрона Трубина, Анатолий Трапезников и Евгений Грауле. Во время войны Матрона Андреевна шила форму для солдат, затем работала на комбинате промышленных предприятий в Коркино. С мужем, участником Великой Отечественной, они воспитали двоих детей. Анатолий Трапезников четыре года служил на флоте, потом работал в шахте. Кроме своих двух детей, стал опекуном для двух племянников. Получив инвалидность на шахте, отучился в пищевом техникуме и стал директором магазина. Евгения Грауле эвакуировали в марте 1942 года из блокадного Ленинграда. Врученная ему медаль станет еще одной в списке его наград. «У меня бабушка-блокадница, я ехала к вам и вспоминала ее рассказы. Как она тушила бомбы-зажигалки щипцами, как ходила на Фонтанку за водой. Поэтому мне особенно приятно и важно вручить вам медаль. Она ваша, спасибо вам за ваш труд!» — обратилась к ветерану Яна Лантратова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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