Депутат Госдумы Яна Лантратова и супруга челябинского губернатора Ирина Текслер в преддверии 80-летия Победы вручили государственные награды ветеранам. Для этого они приехали в Коркино, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Согласно указу президента России, медали получили сегодня Матрона Трубина, Анатолий Трапезников и Евгений Грауле. Во время войны Матрона Андреевна шила форму для солдат, затем работала на комбинате промышленных предприятий в Коркино. С мужем, участником Великой Отечественной, они воспитали двоих детей.
Анатолий Трапезников четыре года служил на флоте, потом работал в шахте. Кроме своих двух детей, стал опекуном для двух племянников. Получив инвалидность на шахте, отучился в пищевом техникуме и стал директором магазина. Евгения Грауле эвакуировали в марте 1942 года из блокадного Ленинграда. Врученная ему медаль станет еще одной в списке его наград.
«У меня бабушка-блокадница, я ехала к вам и вспоминала ее рассказы. Как она тушила бомбы-зажигалки щипцами, как ходила на Фонтанку за водой. Поэтому мне особенно приятно и важно вручить вам медаль. Она ваша, спасибо вам за ваш труд!» — обратилась к ветерану Яна Лантратова.
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