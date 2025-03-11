Пермяки проехали на кайте по льду Камы более 200 километров. Видео

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Путь от Перми до Березников занял у спортсменов 8,5 часов
Путь от Перми до Березников занял у спортсменов 8,5 часов Фото:

Пермяки Александр Соколов и Роман Тесленко преодолели на кайтах более 200 километров по льду Камы, чтобы добраться до города Березники. Путь от Перми до Березников занял у мужчин 8,5 часов.

«Топовые пермские гонщики Александр Соколов и Роман Тесленко стартовали из Перми, от пляжа КамГэс, и дошли по Палат Строгановых за один день 12 февраля», — сообщается в группе соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля». По пути пермякам приходилось несколько раз останавливаться, чтобы отдохнуть и ждать подходящих погодных условий. В соцсетях Соколов и Тесленко опубликовали видеодневник о своем путешествии.

«Строгановская миля — 2025» проходила в Березниках с 27 февраля по 2 марта прошла в этом году в 16-й раз. В этом году участниками соревнований стали десятки спортсменов из разных регионов России. В рамках мероприятия прошел этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс».

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Пермяки Александр Соколов и Роман Тесленко преодолели на кайтах более 200 километров по льду Камы, чтобы добраться до города Березники. Путь от Перми до Березников занял у мужчин 8,5 часов. «Топовые пермские гонщики Александр Соколов и Роман Тесленко стартовали из Перми, от пляжа КамГэс, и дошли по Палат Строгановых за один день 12 февраля», — сообщается в группе соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля». По пути пермякам приходилось несколько раз останавливаться, чтобы отдохнуть и ждать подходящих погодных условий. В соцсетях Соколов и Тесленко опубликовали видеодневник о своем путешествии. «Строгановская миля — 2025» проходила в Березниках с 27 февраля по 2 марта прошла в этом году в 16-й раз. В этом году участниками соревнований стали десятки спортсменов из разных регионов России. В рамках мероприятия прошел этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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