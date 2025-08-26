Пермские грибники рассказали, где собирать сыроежки

Грибники из Пермского края продолжают собирать полные корзины сыроежек. В лесах растут различные виды этих грибов. URA.RU опросило пермских грибников и собрало воедино лучшие места для сбора сыроежек.
Новые Ляды
Многие любители сыроежек собирают этот гриб, немного не доезжая до микрорайона Новые Ляды. Большинство опрошенных пермяков выбирают место в районе кооператива «Лесное». В этом же месте любители тихой охоты находят и другие съедобные грибы.
Бобки
Бобки – излюбленное место пермских грибников. Сюда ездят за рыжиками, волнушками, обабками и в том числе сыроежками. Добраться можно хоть на машине, хоть на автобусе, а для любителей железной дороги ходят и электрички. Людей в этом лесу всегда стабильно много, но практически никто не уходит с пустыми корзинами.
Глушата
В районе деревни Глушата, что недалеко от микрорайона Гайва, любители тихой охоты останавливаются на обочине дороги и уходят в лес в поисках грибов. Здесь многие находят любимые сыроежки, красноголовики и другие грибы.
Оверята
Лес в районе поселка Оверята богат на разные виды сыроежек. Местные жители любят и собирают сыроежки. Они знают, что из них можно приготовить множество блюд. Доехать проще всего на автомобиле или электричке.
Полазна
Лес за Полазной богат не только на сыроежки, но и на белые грибы, и на лисички. Многие грибники здесь не собирают сыроежки, а проходят мимо них. Поэтому, если вы нацелились именно на сыроежки, то вам стоит сюда поехать. Особенно приятно, что тут есть боровые сыроежки. Они отличаются крепкостью ножки и шляпки. Проехать можно только на автомобиле, из-за перебоев со связью лучше заранее скачать карту лесных дорог, чтобы не заблудиться.
