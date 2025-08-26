На севере Пермского края открылось первое отделение реабилитации. Фото

В Кудымкаре открылось первое отделение реабилитации второго этапа
В Кудымкаре открылось новое отделение реабилитации второго этапа, которое стало важным шагом в развитии системы медицинской помощи в регионе. Это современное учреждение рассчитано на 30 коек и занимает два этажа, один из которых специально оборудован для маломобильных пациентов.

«Ранее пациенты проходили только первый и третий этапы реабилитации. Теперь для них доступна полноценная реабилитация второго этапа в условиях стационара с круглосуточным наблюдением и индивидуальным подбором программ восстановления. Тактика лечения каждого пациента в индивидуальном порядке будет определяться мультидисциплинарной реабилитационной бригадой (МРБ). План восстановления составляется на основе оценки состояния человека специалистами разных профилей. В ходе реабилитации используются такие методы, как занятия на специальном оборудовании (тренажерах), медикаментозная терапия и физиотерапевтические процедуры», — уточнила Елена Радостева, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа (БКПО) и заведующая отделением реабилитации.

Новое отделение предназначено для комплексного лечения и восстановления пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, а также опорно-двигательного аппарата и соматической патологии. Среди заболеваний, которые здесь будут лечить, — сердечно-сосудистые, дыхательные, пищеварительные, мочевыделительные, иммунные и кроветворные нарушения. Открытие этого отделения стало результатом системной работы по модернизации медицинской инфраструктуры и внедрению современных методов реабилитации.

Для обеспечения эффективной работы нового отделения был проведен масштабный ремонт помещений: обновлена мебель в палатах, приобретены функциональные кресла для перемещения неходячих пациентов. Также закуплено современное оборудование стоимостью более 66 миллионов рублей — это тренажеры для разработки тазобедренных и коленных суставов, велоэргометр, вертикализатор для лечения опорно-двигательного аппарата, реабилитационная беговая дорожка с биологической обратной связью и аппаратно-программный комплекс для коррекции психосоматического состояния. Средства на приобретение оборудования были выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках подготовки к работе отделения сформирована команда специалистов: реабилитолог, невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, медицинский логопед и психолог. Также есть специально обученные инструкторы по лечебной физкультуре и медсестра.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил в своих социальных сетях значимость современных методов лечения: «Врачи сегодня используют самые передовые методики и оборудование для восстановления пациентов. Около 80% пациентов отделения успешно восстанавливают утраченные функции — это отличный показатель эффективности работы». Он подчеркнул стремление сделать процесс реабилитации еще более комфортным и доступным для всех жителей региона: «Мы продолжаем развивать сеть медицинских учреждений по всему краю — сейчас их уже 38. Наша задача — обеспечить каждому возможность получить качественную помощь на любом этапе выздоровления».

