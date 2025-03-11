Санаторий крупнейшего вуза Перми примет на отдых пенсионеров и инвалидов

Пермские пенсионеры и инвалиды смогут отдохнуть в санатории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Как указано в СБИС, вуз заключит
с министерством труда и социального развития края договор на оказание госуслуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме». Главный врач санатория-профилактория ПНИПУ Наталья Осетрина пояснила URA.RU, что программа рассчитана на поддержку » социально незащищенных слоев населения».
«Это программа краевая. Она направлена на поддержку незащинных слоев населения. Это программ не лечебная, основной упор в ней сделан не на лечение, а на социализацию, общение. Там у нас [в санатории-профилактории] очень большая культурная программа: лекции, концерты, беседы. То есть, по-сути, это отдых [для инвалидов и пенсионеров]», — рассказала URA.RU Осетрина.
Также в санатории для указанной категории граждан предусмотрена социально-психологическая диагностика и обследование личности, с ними проведут психокоррекционную работу. Согласно условиям договора, услуга должна быть оказана санаторием ПНИПУ до конца текущего года. Начальная (максимальная) цена закупки, объявленной минтруда и соцразвития Прикамья, составляла 2,5 млн рублей, Пермскому политеху удалось снизить цену до 1,4 млн рублей.
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