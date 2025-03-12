Входящий в холдинг «ЛД» завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» построил и ввел в работу новые цеха, чтобы производить технику для нефтяников и других потребителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе инвестиционного блока центра «Мой бизнес», инвестиции позволили дополнительно трудоустроить 50 человек.
«Построена основная часть производственных помещений, и большинство цехов введено в работу. Проект претворяется в жизнь с апреля 2020 года», — уточнили URA.RU в офисе государственной структуры.
Производство редукторов для трубопроводной арматуры позволит закрыть собственные потребности «ЧелябинскСпецГражданСтроя», заменив импорт. Продукция будет востребована в топливно-энергетическом комплексе, химической промышленности и жилищно-коммунальной сфере.
Чтобы быстро реализовать проект, к работе подключился инвестблок Фонда развития предпринимательства — центра «Мой бизнес». Кроме консультаций фонд помог получить субсидию на технологическое присоединение к электросетям.
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