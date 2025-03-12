Челябинский завод запустил новые цеха по выпуску техники для нефтяников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Редукторы запорной арматуры востребованы разными отраслями промышленности и ЖКХ
Редукторы запорной арматуры востребованы разными отраслями промышленности и ЖКХ Фото:

Входящий в холдинг «ЛД» завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» построил и ввел в работу новые цеха, чтобы производить технику для нефтяников и других потребителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе инвестиционного блока центра «Мой бизнес», инвестиции позволили дополнительно трудоустроить 50 человек.

«Построена основная часть производственных помещений, и большинство цехов введено в работу. Проект претворяется в жизнь с апреля 2020 года», — уточнили URA.RU в офисе государственной структуры.

Производство редукторов для трубопроводной арматуры позволит закрыть собственные потребности «ЧелябинскСпецГражданСтроя», заменив импорт. Продукция будет востребована в топливно-энергетическом комплексе, химической промышленности и жилищно-коммунальной сфере.

Чтобы быстро реализовать проект, к работе подключился инвестблок Фонда развития предпринимательства — центра «Мой бизнес». Кроме консультаций фонд помог получить субсидию на технологическое присоединение к электросетям.

Цеха по выпуску редукторов завод успел ввести в строй
Цеха по выпуску редукторов завод успел ввести в строй
Фото:

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Входящий в холдинг «ЛД» завод «ЧелябинскСпецГражданСтрой» построил и ввел в работу новые цеха, чтобы производить технику для нефтяников и других потребителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе инвестиционного блока центра «Мой бизнес», инвестиции позволили дополнительно трудоустроить 50 человек. «Построена основная часть производственных помещений, и большинство цехов введено в работу. Проект претворяется в жизнь с апреля 2020 года», — уточнили URA.RU в офисе государственной структуры. Производство редукторов для трубопроводной арматуры позволит закрыть собственные потребности «ЧелябинскСпецГражданСтроя», заменив импорт. Продукция будет востребована в топливно-энергетическом комплексе, химической промышленности и жилищно-коммунальной сфере. Чтобы быстро реализовать проект, к работе подключился инвестблок Фонда развития предпринимательства — центра «Мой бизнес». Кроме консультаций фонд помог получить субсидию на технологическое присоединение к электросетям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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