С погибшим на СВО 38-летним Нафиковым простятся в Челябинской области

В селе Поляновка Челябинской области простятся с погибшим в ходе спецоперации земляком-героем Александром Нафиковым. Об этом сообщила пресс-служба Пластовского муниципального округа.
«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Александра Николаевича Нафикова, который родился 17 июня 1986 года. Прощание с героем состоится 14 марта в селе Поляновка», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Администрация выразила искренние соболезнования семье погибшего. Нафиков останется в памяти близких, друзей и односельчан как символ стойкости и любви к Отечеству, добавили в мэрии.
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