С погибшим на СВО 38-летним Нафиковым простятся в Челябинской области

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Прощание пройдет 14 марта (архивное фото) Фото:
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В селе Поляновка Челябинской области простятся с погибшим в ходе спецоперации земляком-героем Александром Нафиковым. Об этом сообщила пресс-служба Пластовского муниципального округа.

«С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Александра Николаевича Нафикова, который родился 17 июня 1986 года. Прощание с героем состоится 14 марта в селе Поляновка», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Администрация выразила искренние соболезнования семье погибшего. Нафиков останется в памяти близких, друзей и односельчан как символ стойкости и любви к Отечеству, добавили в мэрии.

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В селе Поляновка Челябинской области простятся с погибшим в ходе спецоперации земляком-героем Александром Нафиковым. Об этом сообщила пресс-служба Пластовского муниципального округа. «С глубокой скорбью администрация выражает соболезнования семье и близким нашего земляка-героя Александра Николаевича Нафикова, который родился 17 июня 1986 года. Прощание с героем состоится 14 марта в селе Поляновка», — сообщила пресс-служба муниципалитета в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Администрация выразила искренние соболезнования семье погибшего. Нафиков останется в памяти близких, друзей и односельчан как символ стойкости и любви к Отечеству, добавили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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