Алиханов в Челябинске посетил завод «КОНАР»

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили промышленное предприятие «КОНАР». Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.
«Гениректор Промышленной группы „КОНАР“ Валерий Бондаренко представил Антону Алиханову и Алексею Текслеру ведущие предприятия группы. Среди них: сталелитейный завод „БВК“, механосборочный цех АО „КОНАР“, акционерное общество „Транснефть Нефтяные Насосы“, совместное предприятие с ПАО „Транснефть“ и научно-технический центр», — уточнили в пресс-службе.
«КОНАР» работает производит насосные агрегаты, трубопроводную арматуру и другое оборудование для больших федеральных проектов. Последние восемь лет они развивают судостроение.
Антон Алиханов прибыл в Челябинск 15 августа. В рамках визита он уже посетил «Завод роботов» и производство электробусов, а также провел выездное заседание наблюдательного совета Фонда развития промышленности. Министр будет работать в регионе в течение двух дней. Он проведет встречи с руководителями предприятий и посетит ряд производств.
