Министр Алиханов сел за руль челябинского троллейбуса. Видео

Алиханов оценил плавный ход челябинского троллейбуса
Алиханов оценил плавный ход челябинского троллейбуса Фото:

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку «Синара — Городские Машины», где сел за руль нового троллейбуса челябинского производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

«Алиханов в Челябинске протестировал новую модель троллейбуса „Синара-6254“. Предприятие уже поставило такие низкопольные троллейбусы собственной конструкторской разработки в шесть городов России», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Сам Алиханов отметил, что впечатление от управления троллейбусом осталось отличное. «Кабина удобная, эргономичная. Управлять можно легко, вообще никаких проблем», — сообщил министр. 

Алиханов прибыл в Челябинск 15 августа, где посетил «Завод роботов» и производственную площадку «Синара — Городские машины». На предприятии ему показали полный цикл работ по выпуску троллейбусов и электробусов. Министр будет работать в регионе в течение двух дней.

