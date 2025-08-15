Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил производственную площадку «Синара — Городские Машины», где сел за руль нового троллейбуса челябинского производства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Алиханов в Челябинске протестировал новую модель троллейбуса „Синара-6254“. Предприятие уже поставило такие низкопольные троллейбусы собственной конструкторской разработки в шесть городов России», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сам Алиханов отметил, что впечатление от управления троллейбусом осталось отличное. «Кабина удобная, эргономичная. Управлять можно легко, вообще никаких проблем», — сообщил министр.
Алиханов прибыл в Челябинск 15 августа, где посетил «Завод роботов» и производственную площадку «Синара — Городские машины». На предприятии ему показали полный цикл работ по выпуску троллейбусов и электробусов. Министр будет работать в регионе в течение двух дней.
