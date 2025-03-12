В Перми снесли более 80 незаконных киосков и павильонов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На незаконные НТО можно пожаловаться в районные администрации и полицию
На незаконные НТО можно пожаловаться в районные администрации и полицию Фото:

В Перми с начала 2025 года снесли более 80 самовольно установленных торговых объектов. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В 2025 году демонтировали 87 незаконных павильонов и киосков. В городе реализуется масштабный проект „Пермь в порядке“, который в том числе включает в себя ликвидацию незаконных НТО», — говорится в сообщении.

В Мотовилихинском районе демонтировали объект по улице Уральской, 53, в Свердловском районе — по улицам Краснополянской, 17, Газеты Звезда, 75 и Комсомольскому проспекту, 91. В Индустриальном районе снесли объекты по улицам Архитектора Свиязева, 26 и Мира, 30. На незаконные НТО жители могут пожаловаться в районные администрации и полицию.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО).

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В Перми с начала 2025 года снесли более 80 самовольно установленных торговых объектов. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «В 2025 году демонтировали 87 незаконных павильонов и киосков. В городе реализуется масштабный проект „Пермь в порядке“, который в том числе включает в себя ликвидацию незаконных НТО», — говорится в сообщении. В Мотовилихинском районе демонтировали объект по улице Уральской, 53, в Свердловском районе — по улицам Краснополянской, 17, Газеты Звезда, 75 и Комсомольскому проспекту, 91. В Индустриальном районе снесли объекты по улицам Архитектора Свиязева, 26 и Мира, 30. На незаконные НТО жители могут пожаловаться в районные администрации и полицию. Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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