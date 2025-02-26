В Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой

Власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО), следует из проекта постановления на сайте мэрии.
«Внести изменения в форму договора на размещение НТО. 1.1. дополнить пунктом „4.2.124 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования“, — говорится в документе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за последнее время произошло два массовых отравления в точках общепита: в пекарнях «Хлебница» в Перми и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Позднее из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1», доставку «Суши Маркет», пекарню и столовую в здании автовокзала. После проверки Роспотребнадзора также закрылись магазины «Светофор» в Перми на улицах КИМ, 75 и Ново-Гайвинской, 44, в Кунгуре на улице Просвещения, 1. В супермаркете на улице Трамвайной, 33 с прилавков убрали все продукты питания.
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