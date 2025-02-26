В Перми ужесточат требования к владельцам киосков с едой

Власти Перми обяжут владельцев киосков с едой соблюдать санитарные требования
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт о соблюдении санитарных норм включат в договор о размещении НТО
Пункт о соблюдении санитарных норм включат в договор о размещении НТО Фото:

Власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО), следует из проекта постановления на сайте мэрии.

«Внести изменения в форму договора на размещение НТО. 1.1. дополнить пунктом „4.2.124 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования“, — говорится в документе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за последнее время произошло два массовых отравления в точках общепита: в пекарнях «Хлебница» в Перми и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Позднее из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1», доставку «Суши Маркет», пекарню и столовую в здании автовокзала. После проверки Роспотребнадзора также закрылись магазины «Светофор» в Перми на улицах КИМ, 75 и Ново-Гайвинской, 44, в Кунгуре на улице Просвещения, 1. В супермаркете на улице Трамвайной, 33 с прилавков убрали все продукты питания.

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Власти Перми намерены обязать владельцев киосков с едой соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Соответствующий пункт вносят в форму договора на размещение нестационарного торгового объекта (НТО), следует из проекта постановления на сайте мэрии. «Внести изменения в форму договора на размещение НТО. 1.1. дополнить пунктом „4.2.124 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования“, — говорится в документе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за последнее время произошло два массовых отравления в точках общепита: в пекарнях «Хлебница» в Перми и в кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре. Позднее из-за антисанитарии закрыли четыре кафе «Шаурма № 1», доставку «Суши Маркет», пекарню и столовую в здании автовокзала. После проверки Роспотребнадзора также закрылись магазины «Светофор» в Перми на улицах КИМ, 75 и Ново-Гайвинской, 44, в Кунгуре на улице Просвещения, 1. В супермаркете на улице Трамвайной, 33 с прилавков убрали все продукты питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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