Кремль поддержал «осторожный оптимизм» США в вопросе переговоров

Россия поддерживает осторожный оптимизм в контексте заявлений США об урегулировании конфликта на Украине. Однако у президента страны Владимира Путина остаются вопросы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Есть основания испытывать осторожный оптимизм после заявлений спецпосланника президента США Дональда Трампа, Стива Уиткоффа. Путин сказал, что поддерживает позицию американского лидера по вопросам урегулирования конфликта на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно найти ответы. Многое предстоит сделать», — рассказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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