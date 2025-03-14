14 марта 2025

Жители трех микрорайонов Перми останутся без отопления и горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работы откладывались из-за холодной погоды
Работы откладывались из-за холодной погоды Фото:

Жители трех микрорайонов Перми остались без отопления и горячей воды из-за ремонтных работ на трубопроводе. Работы начались в субботу, 15 марта, на улице Магистральная в Кировском районе.

«Работы связаны с прорывом трубы, который обнаружили в феврале. Из-за низкой температуры воздуха ремонт отложили на более теплое время. Сегодня в Перми +2 градуса», — сообщает в telegram-канал «Т Плюс Пермь».

Без коммунальных услуг временно останутся жители Водников, Нижней Курьи и Судозаводского. Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления нормального снабжения энергоресурсами.

Ранее стало известно, что в пяти районах Перми временно отключат воду сотням горожан. Отключение холодного водоснабжения в период с 15 по 30 марта связано с проведением планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители трех микрорайонов Перми остались без отопления и горячей воды из-за ремонтных работ на трубопроводе. Работы начались в субботу, 15 марта, на улице Магистральная в Кировском районе. «Работы связаны с прорывом трубы, который обнаружили в феврале. Из-за низкой температуры воздуха ремонт отложили на более теплое время. Сегодня в Перми +2 градуса», — сообщает в telegram-канал «Т Плюс Пермь». Без коммунальных услуг временно останутся жители Водников, Нижней Курьи и Судозаводского. Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления нормального снабжения энергоресурсами. Ранее стало известно, что в пяти районах Перми временно отключат воду сотням горожан. Отключение холодного водоснабжения в период с 15 по 30 марта связано с проведением планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...