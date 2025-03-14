Жители трех микрорайонов Перми останутся без отопления и горячей воды

Жители трех микрорайонов Перми остались без отопления и горячей воды из-за ремонтных работ на трубопроводе. Работы начались в субботу, 15 марта, на улице Магистральная в Кировском районе.
«Работы связаны с прорывом трубы, который обнаружили в феврале. Из-за низкой температуры воздуха ремонт отложили на более теплое время. Сегодня в Перми +2 градуса», — сообщает в telegram-канал «Т Плюс Пермь».
Без коммунальных услуг временно останутся жители Водников, Нижней Курьи и Судозаводского. Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ и восстановления нормального снабжения энергоресурсами.
Ранее стало известно, что в пяти районах Перми временно отключат воду сотням горожан. Отключение холодного водоснабжения в период с 15 по 30 марта связано с проведением планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.
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